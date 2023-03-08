«Северные потоки» исчезают из отчетности

Нидерландская Gasunie стала последним иностранным акционером «Северного потока-1», списавшим свои инвестиции в этот проект после взрыва в сентябре 2022 года. До этого так поступила немецкая Wintershall, а E.On и Engie понизили балансовую стоимость своих долей почти до нуля. Единственным участником проекта, еще не отразившим обесценение своей доли, остается «Газпром», но, по мнению экспертов, российская компания будет вынуждена это сделать. Хотя списания приведут к снижению чистой прибыли «Газпрома», компания может решить не учитывать подобные неденежные статьи при расчете дивидендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Один из иностранных партнеров «Газпрома» по проекту «Северный поток» нидерландская Gasunie сообщила, что полностью списала балансовую стоимость своей доли в проекте (9%). «В нынешнем внешнеполитическом контексте Gasunie не прогнозирует возобновления поставок газа по "Северному потоку" в обозримом будущем и, как следствие, не рассчитывает на получение новых дивидендов. Таким образом, стоимость доли Gasunie в Nord Stream (оператор проекта) снизилась до нуля на конец 2022 года»,— пояснили там. В середине прошлого года Gasunie уже снижала балансовую стоимость доли в «Северном потоке» с €508 млн до €240 млн.

Долями в «Северном потоке» помимо Gasunie владеют также немецкие Wintershall и E.On (по 15,5%), а также французская Engie. Остальные 51% у «Газпрома». В «Северном потоке-2» единственным акционером является «Газпром», однако Wintershall, Uniper, Engie, OMV и Shell выдали проекту примерно по €990 млн займов каждый под залог его акций. «Северный поток-2», как и «Северный поток-1», получил серьезные повреждения в результате диверсии 16 сентября 2022 года, в ходе которой значительные по протяженности секции труб были взорваны на дне Балтийского моря в международных водах возле датского острова Борнхольм.

Wintershall первой полностью списала стоимость своей доли в «Северном потоке-1» (€529 млн), а также выданные кредиты «Северному потоку-2». Два других иностранных акционера «Северного потока-1» пока не полностью обнулили свои доли, но снизили их оценку до минимума. Так, E.On в начале ноября 2022 года уценила свою долю в пять раз, до €100 млн. Engie по итогам 2022 года оценила свою долю в «Северном потоке-1» в €90 млн против €574 млн за год до этого. Французская компания также списала стоимость кредита «Северному потоку-2», аналогичным образом поступили Shell и Uniper.

Сам «Газпром» пока сохраняет оценку своей доли в проектах. Согласно последней доступной отчетности по МСФО на конец 2021 года, «Газпром» оценивал балансовую стоимость своей доли в «Северном потоке-1» в 121,5 млрд руб. ($1,65 млрд по курсу на тот момент). Балансовая стоимость «Северного потока-2» в отчетности не отражена, так как проект так и не был введен в эксплуатацию. Однако «Газпром» инвестировал в него около €5 млрд в виде кредитов проектной компании Nord Stream 2 AG.

В «Газпроме» не стали комментировать “Ъ”, когда собираются отразить обесценение своих долей в этих проектах в отчетности.

У компании уже есть подобный опыт, хотя и в меньших масштабах: в 2015 году «Газпром» списал 56 млрд руб. убытков из-за отмены проекта газопровода в Европу «Южный поток». Позднее компания частично восстановила списания, так как часть построенных объектов и закупленных материалов удалось использовать для строительства «Турецкого потока».

Списания должны привести к сокращению чистой прибыли «Газпрома». Однако независимый эксперт Александр Собко напоминает, что, согласно дивидендной политике компании, она может применить корректировки дивидендной базы на неденежные списания подобного типа, и поэтому на размер выплат акционерам обесценение инвестиций в «Северные потоки» не повлияет.

Вячеслав Мищенко из Центра анализа стратегии и технологий развития ТЭКа Университета им. Губкина считает логичными действия иностранных акционеров «Северного потока», которые не ожидают восстановления газопровода. Так, например, Германия собирается построить несколько приемных СПГ-терминалов с использованием инфраструктуры, построенной для приема газа «Северных потоков», говорит он. С учетом того, что не начаты даже консультации о восстановлении морской части «Северного потока», как минимум в ближайшие два года о возобновлении его работы говорить не приходится, считает эксперт.

Ольга Мордюшенко