Энергию взяли под потолок

ФАС опубликовала методику расчета предельных обоснованных цен на электроэнергию для газовых и угольных ТЭС, что может снять периодически возникающие споры между регулятором и генерирующими компаниями о завышении цен на рынке на сутки вперед. Потолок обоснованной стоимости будет зависеть от расхода топлива и его фактической цены. Компаниям придется объяснять причины в случаях превышения потолка. Участники рынка надеются, что это позволит пресечь возможные манипуляции. Но обсуждение продолжается: регуляторам еще нужно установить нормативы расхода топлива для всех типов ТЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ФАС завершила разработку методики анализа ценовых заявок генкомпаний на продажу электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ). Проект документа, опубликованный на regulation.gov.ru, позволит пресечь возможные манипулирования ценами на электроэнергию, следует из пояснительной записки к проекту.

На рынке на сутки вперед энергетики продают реально выработанные киловатт-часы. За счет выручки РСВ генкомпании возмещают переменные расходы, в основном затраты на топливо. Выручка энергетиков на РСВ в 2021 году — 1,08 трлн руб.

По методике можно будет рассчитать уровень «предельных экономических затрат» на производство электроэнергии. Обоснованный потолок будет определяться исходя из удельного расхода топлива (гут/кВт•ч) и средней фактической цены топлива в конкретный час. Будут также учитываться прочие затраты станции (например, транспортно-заготовительные работы) в размере 15% от общих затрат для угольных ТЭС и 10% для газовых. Изначально «Совет рынка» (регулятор энергорынков) предлагал установить коэффициент для газовых блоков в размере 5%, а генкомпании, по данным “Ъ”, предлагали увеличить показатель до 20–25%. Если цена в заявке окажется выше обоснованного потолка, то генкомпания может предоставить обоснования.

При расчете затрат на покупку топлива ФАС будет использовать в том числе данные о рыночных ценах на топливо от «независимых информационно-аналитических организаций», данные сайтов закупок, результаты биржевых торгов. «В целом методика отвечает своим задачам, но использование биржевых индикаторов для определения цены угля является недостаточно объективным и обоснованным, поэтому документ в этой части необходимо доработать»,— сказали “Ъ” в «Сообществе потребителей энергии».

В Совете производителей энергии (СПЭ, объединяет крупные генкомпании) считают, что проект методики взвешенный, учитывает ряд предложений генкомпаний. Но еще предстоит определить значения предельного уровня удельного расхода условного топлива при подаче ценовых заявок для различных типов оборудования, подчеркивают в СПЭ. Предельные уровни расхода топлива будут устанавливаться набсоветом «Совета рынка» по согласованию с ФАС, пояснили “Ъ” в службе.

«Совет рынка» в прошлом году предлагал установить максимальные нормативы расхода топлива для угольных станций — 333–440 гут/кВт•ч, для газовых — 323–418 гут/кВт•ч (см. “Ъ” от 9 июня 2022 года). В «Совете рынка» пояснили “Ъ”, что исполнительный аппарат регулятора при подготовке предложений набсовету будет ориентироваться на ранее предложенные параметры, но с учетом новой логики их применения, отраженной в актуальной редакции документа.

В «Совете рынка» ожидают, что после принятия документа повысятся прозрачность и конкуренция на рынке: «Отсутствие четких и понятных критериев нередко приводит к недопониманию и конфликтным ситуациям, сопровождается возбуждением антимонопольных производств». Например, в 2021 году ФАС обвинила «Т Плюс» в завышении ценовых заявок на РСВ, но проиграла все суды. Весной 2022 года ФАС обвинила в манипуляции ценами на РСВ Сибирскую генерирующую компанию.

Принять эту методику ФАС должна была еще до 1 мая 2011 года, поэтому необходимость ее утверждения более чем назрела, говорит Сергей Сасим из НИУ ВШЭ. Он полагает, что эффективность документа сильно зависит от настройки общей системы мониторинга цен, включая четкое определение источников данных, ответственности заинтересованных ведомств, регулярности и логики информационного обмена, чтобы избежать риска избирательного применения санкций. Впрочем, если энергорынок развивается и работает нормально, то стимулы для контроля за операционными затратами должна создавать конкуренция, а не бюрократическая система, уверен эксперт: «Это искажает роль рыночных цен и замедляет технологическое развитие».

Полина Смертина