Электроэнергия замкнула минус на плюс

Объем производства электроэнергии в европейской части РФ и на Урале, на которые приходится примерно 80% всей выработки страны, по информации “Ъ”, в 2022 году сохранился на уровне 2021 года. Выработка росла опережающими темпами в первом полугодии, но с лета стала падать из-за остановки экспорта в ЕС и замедления экономики, отмечают аналитики. Тенденция неизбежно приведет к ухудшению финансовых показателей энергетиков, предупреждают эксперты, указывая на рост операционных издержек и стоимости оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с оперативными данными о производстве электроэнергии в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в 2022 году. Общая выработка электроэнергии в первой ценовой зоне энергорынка (европейская часть РФ и Урал, примерно 80% выработки страны) по итогам прошлого года, по оценкам “Ъ”, осталась практически неизменной, снизившись лишь на 0,2% год к году, примерно до 850 млрд кВт•ч. Производство снижали только тепловые электростанции, указывают собеседники “Ъ”. В «Системном операторе» (СО, диспетчер энергосистемы) отказались предоставить “Ъ” более точные данные.

Производство электроэнергии в европейской части РФ и на Урале росло опережающими темпами с начала 2022 года, в том числе из-за увеличения экспорта в страны ЕС на фоне высоких цен на европейской энергетической бирже. Выработка стала резко падать с июня после остановки поставок в Финляндию, Литву, Латвию и Эстонию (см. “Ъ” от 22 декабря 2022 года). В декабре выработка в европейской части РФ и на Урале упала примерно на 1% год к году. Снижение показателя, по словам собеседников “Ъ”, было связано и с температурным фактором.

Во второй ценовой зоне (Сибирь) производство электроэнергии, наоборот, стабильно увеличивалось. По итогам 2022 года показатель вырос более чем на 1%, превысив 219 млрд кВт•ч. В Сибири при этом сократилась загрузка ГЭС (более чем на 10% год к году) из-за рекордно низкой водности, но выросло производство ТЭС почти на треть год к году. Генкомпании наращивали производство, поскольку в регионе увеличивался спрос: потребление росло за счет запуска Тайшетского алюминиевого завода «Русала», роста перевозок по железной дороге, а также благодаря центрам обработки данных (занимаются майнингом криптовалюты).

По итогам 2022 года можно ожидать роста выручки энергетиков от продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ, сектор торговли реально выработанными киловатт-часами), в том числе из-за роста цен на бирже. В европейской части РФ и на Урале доход в сегменте РСВ, по оценкам “Ъ”, составил около 860 млрд руб., а в Сибири — свыше 208 млрд руб. Выручка от продажи мощности, по данным “Ъ”, по итогам 11 месяцев составила около 869 млрд руб.

При этом энергокомпании (как генерирующие, так и сетевые) могут столкнуться с ухудшением финансовых показателей, полагает независимый аналитик Юрий Мельников. По его мнению, в первую очередь это произойдет за счет опережающего роста затрат (операционные издержки растут, инвестпроекты дорожают из-за роста цен на оборудование, комплектующие и работы), а не из-за падения темпов роста выручки.

Падение выработки в европейской части РФ и на Урале связано с тем, что небольшой рост внутреннего потребления электроэнергии не компенсировал падение экспорта, полагает Алексей Фаддеев из ИПЕМ. За три квартала 2022 года потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России выросло на 1,3%, но существенно сократился экспорт электроэнергии в ЕС, который в 2021 году составил около 14 млрд кВт•ч, или 1,6% от выработки электроэнергии в ЕЭС России.

В «Совете производителей энергии» (объединяет крупнейшие генкомпании РФ) не стали комментировать динамику производства электроэнергии. Там лишь отметили, что потребление электроэнергии в различных объединенных энергосистемах страны носило разнонаправленный характер: «В целом за 2022 год прирост потребления — 1,5%, с учетом погодного фактора — около 2%».

Общий объем потребления электроэнергии в ЕЭС России в 2022 году, по оценкам СО, вырос на 1,36% год к году и составил 1,06 трлн кВт•ч, следует из свежего проекта схемы и программы развития энергосистем России до 2028 года. На Дальнем Востоке спрос увеличился на 3,86%, до 45,5 млрд кВт•ч. «Системный оператор» надеется, что спрос продолжит расти: в 2023 году в ЕЭС России показатель может увеличиться на 1,48%, до 1,08 трлн кВт•ч, а на Дальнем Востоке — на 4,6%, до 46,57 млрд кВт•ч. В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии) считают, что прогноз роста электропотребления в 2023 году представляется «умеренно оптимистичным».

Полина Смертина