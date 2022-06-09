Генераторам навешивают потолок

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Как выяснил “Ъ”, «Совет рынка» предложил установить предельную цену электроэнергии для разных типов ТЭС, чтобы предотвратить возможные манипуляции на рынке. Максимальная стоимость будет зависеть от расхода топлива и его цены, а заявки генкомпаний на продажу сверх потолка будут расцениваться как манипуляция. Разработать методику долгие годы просила промышленность, чьи жалобы в итоге дошли до президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Совет рынка» (регулятор энергорынков) разработал концепцию методики определения экономической обоснованности ценовых заявок генкомпаний на продажу электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ). Глава регулятора Максим Быстров направил концепцию методики в ФАС, Минэнерго и Минэкономики (“Ъ” видел документ от 27 мая, в «Совете рынка» подтвердили отправку). Документ разработан по поручению президента РФ Владимира Путина (см. “Ъ” от 16 мая).

Рынок на сутки вперед — площадка для торговли реально выработанными киловатт-часами. За счет выручки с РСВ генкомпании возмещают в основном затраты на топливо. В 2020 году выручка электростанций на РСВ превысила 868 млрд руб.

«Совет рынка» предлагает установить потолок ценовой заявки на каждый час продажи, который определяется исходя из максимального уровня удельного расхода топлива на прирост выработки (тут/кВт•ч) и средней фактической цены топлива в конкретный час. Через специальный коэффициент будут учитывать прочие затраты станции: для газовых — плюс 5%, а для угольных — плюс 15%. Причем в формуле нет специального коэффициента, определяющего уровень рентабельности заявки. Заявка ниже потолка будет считаться экономически обоснованной.

Предельный уровень расхода топлива зависит от оборудования электростанции. Для газовой станции мощностью свыше 120 МВт — 323 тут/кВт•ч, мощностью 50–120 МВт — 335 тут/кВт•ч, менее 50 МВт — 418 тут/кВт•ч. Для угольной станции — от 333 до 440 тут/кВт•ч. Потолок расхода топлива для станций на парогазовом цикле составит 205 тут/кВт•ч. В письме господина Быстрова отмечается, что предложения и, в частности параметры топлива «могут потребовать доработки».

Предполагается, что методика поможет пресечь возможные манипуляции ценами на РСВ со стороны генкомпаний. В 2021 году ФАС уже обвинила «Т Плюс» в завышении ценовых заявок на РСВ в европейской части РФ и на Урале, но служба проиграла суд первой инстанции, в том числе по причине отсутствия такой методики. В мае текущего года ФАС обвинила в манипуляции ценами РСВ в Сибири Сибирскую генерирующую компанию (СГК, входит в СУЭК).

Значения максимального удельного расхода топлива сформированы на основе экспертной оценки «для наименее экономичных, но вполне реализуемых режимов работы оборудования», пояснили в «Совете рынка», оговорившись, что окончательное решение по методике — прерогатива министерств и ведомств. Главный ожидаемый эффект — повышение прозрачности и конкуренции, говорят там.

В ФАС сообщили “Ъ”, что получили документ и рассмотрят его в установленном порядке. «Отсутствие утвержденной методики не является препятствием для выявления манипулирования ценами на оптовом рынке электроэнергии»,— отмечают в службе. В Минэнерго надеются, что предложения «Совета рынка» «поспособствуют разработке четкого регулирования этой сферы». В Совете производителей энергии (объединяет генкомпании РФ) не получали документа. В СГК и в «Т Плюс» не ответили “Ъ”.

В «Сообществе потребителей энергии» (объединяет промышленных потребителей электроэнергии) заявили “Ъ”, что методика востребована, поскольку «может позволить отсечь неадекватные ценовые заявки поставщиков». Однако она требует доработки, считают в ассоциации, поскольку «в ней не отражен расход топлива при теплофикационной выработке и по энергоблокам большой и средней мощности (300–800 МВт)».

По мнению независимого эксперта Владимира Скляра, в методике учтены вполне конкурентные уровни расхода топлива. В целом предложенная формула, полагает он, отражает цель РСВ — покрытие переменных расходов на топливо у ТЭС без вложенной маржинальности, закрывая при этом лазейки для включения прочих расходов в заявку. «Однако необходимо учитывать, что в случае введения цены на углерод в РФ такой подход закрывает возможность перекладывания углеродных затрат на потребителя,— замечает Владимир Скляр.— Особо стоит вопрос о гибкости системы в случае экстренных ситуаций, например, при вынужденной смене топлива».

Полина Смертина