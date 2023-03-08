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Коммерсантъ FM
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Абитуриенты не смотрят на границы

Реально ли россиянам поступить в иностранный вуз

Соотечественники готовятся к поступлению зарубежные институты. В Соединенных Штатах университеты уже присылают абитуриентам офферы, а в Европе будущие студенты активно занимаются оформлением документов для зачисления в учебные заведения. Как говорят собеседники “Ъ FM”, спрос на образование за границей за год не сократился, а по некоторым направлениям даже вырос на 20-30%. Насколько сложно россиянам сейчас поступить в зарубежный вуз? И сколько стоит обучение? Об этом — Яна Лубнина.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Сложности с перелетами, опасения связанные с возможной дискриминацией, санкции и фактор неопределенности заставили многих отказаться от идеи поступать в университет за границей прошлой весной. Кроме того, часто появлялись сообщения о том, что российских студентов в зарубежных вузах никто не ждет.

Как школы изучили санкции

Как школы изучили санкции

Однако позже спрос вырос. Так, по данным ЮНЕСКО, сейчас в странах Европы и Америки обучаются около 50 тыс. россиян. При этом приоритеты у тех, кто планирует поступить в университет за границей остаются те же, говорит гендиректор компании Itec Нина Колташова:

«На первом месте остается Великобритания, второе делят США и Голландия, и третье место — Канада. В 2023 году на Канаду было чуть меньше запросов, потому что в прошлом году была история с невыдачей виз. Есть некоторые учебные заведения в Австралии, которые не принимают российских студентов — это Deakin University, Edith Cowan University. Спрос растет, желающие пока есть. Серьезно вырос интерес к среднему образованию за рубежом, в школы Дубая — на 250%, в Великобританию — на 30%».

Процесс получения необходимых документов для поступления в зарубежный вуз заметно усложнился. Ждать визу приходится дольше обычного, особенно если университет находится в США или ЕС.

Больше трудностей сейчас возникает с поступлением в вузы Восточной, а не Западной Европы, но вариантов все еще довольно много, утверждает основательница компании Teplo.study Ксения Степанова:

«В Западную Европу и визы дают, и вузы принимают, студенты выигрывают стипендии. Франция, Германия, Италия предлагают либо бесплатные, либо недорогие программы, Нидерланды — от €12-19 тыс. в год, в Бельгии — €5-7 тыс. Программа Erasmus Mundus: 1 семестр вы учитесь в одной стране, другой семестр — во второй стране, и эта стипендия полностью покрывает стоимость обучения, дает от €1 тыс. в месяц. С точки зрения лояльности к российским студентам выпали Чехия, Эстония. Швеция отменила полную стипендию для граждан Российской Федерации. Похожая история с Великобританией».

Те же, кому удается преодолеть все барьеры и поступить в вуз, могут столкнуться с трудностями уже на месте, говорит генеральный директор учебного центра Oxfordcrown Ольга Николаева. Проблема с переводом денег, по ее словам, далеко не единственная:

«У нас нет логистических путей, чтобы куда-то добраться. Во-вторых, есть ощущение, что там небезопасно. Люди, которые уехали жить за границу, столкнулись с трудностями с переводом денег. 50 тыс. фунтов — это 5 млн руб., — деньги серьезные. Ради чего? Ради того, чтобы после какого-то топового высшего учебного заведения, пойти работать в библиотеку в Англии, как одна моя клиентка?»

На этом фоне российские студенты чаще стали интересоваться поступлением в вузы Китая, Турции, Арабских Эмиратов и Южной Кореи. Выбирают в этих странах в основном специальности в сферах экономики, менеджмента, торговли и коммерции. Играет свою роль и ценник. Если высшее образование в США в среднем обходится иностранцам от $25 тыс. до $45 тыс., то в КНР можно уложиться в $4,5 тыс.

Почему МФЮА отчислил студентов в массовом порядке

Почему МФЮА отчислил студентов в массовом порядке

В Японии обучение не намного дороже, чем в Китае. И российских студентов вузы в Токио принимают охотно, но и здесь с оформлением документов могут возникнуть проблемы, отмечает руководитель центра Study in Japan Guide Светлана Запара:

«Сначала был небольшой всплеск интереса к Японии, но постепенно он пошел на спад. Что касается получения студенческих виз, Япония как выдавала, так и выдает, никакой дискриминации. По финансам это недешевое удовольствие. Если, например, с той же Америкой сравнивать, то, конечно, заметно дешевле, год обучения — $6-7 тыс. максимум».

Активно программами бакалавриата и магистратуры интересуются не только студенты от 18 до 25 лет, но и те, кто старше 35. Эта категория зачастую рассматривает обучения за рубежом как один из этапов релокации, отмечают собеседники “Ъ FM”. Правда, по их словам, к таким студентам в диппредставительствах многих стран сейчас относятся с настороженностью. И нередко отказывают в визах.

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Анна Маргулис

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