Аспирантов выгнали с сессии

Университет МФЮА одним днем отчислил несколько сотен аспирантов. Собеседники “Ъ FM” сообщают, что места в вузе лишились 790 человек, однако представители учебного заведения называют цифру завышенной. Сообщается, что все отчисленные не оплатили обучение в прописанные в контракте сроки, что и стало причиной решения их исключении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Приказ был подписан 6 февраля, но большинство аспирантов узнали о нем спустя несколько дней. 14 февраля группа из 170 человек отправилась в вуз и потребовала встречи с ректором. Но побеседовать им удалось только с его подчиненными. Ситуацию прокомментировали и в МФЮА, в беседе с информагентствами пресс-служба вуза заявила, что отчисленные не выполняли учебные планы или условия договора.

Но фактически представители вуза ввели аспирантов в заблуждение, подчеркнул в беседе с “Ъ FM” один из попавших под отчисление Денис: «Методист Пюрбеева Заяна Юрьевна еще в ноябре 2022 года нам сообщила, что оплатить семестр можно до 1 апреля. Потом эта рассылка повторялась. Некоторые ребята специально уточняли этот момент, обращая внимание на пункт договора об оплате в срок до 1 февраля. Но им отвечали, что все хорошо и переживать не о чем.

Кроме того, некоторые учащиеся хотели заплатить за обучение, но у кого-то личный кабинет на сайте не работал, у кого-то были выставлены неверные суммы, у кого-то просто кнопки "Оплатить" не было. Вместе с тем никто из нас не получил никаких счетов на оплату либо уведомлений о том, что необходимо произвести расчет до определенной даты. Причин не доверять методисту, официальному лицу университета, у нас не было.

Что касается сообщений о том, что многие из отчисленных якобы просто покупали себе отсрочку от службы в армии, а не учились, то в этой компании есть и девушки. Лично я был на 60% занятий. Конечно, есть люди, которые вообще не посещали пары. Но многие действительно учились и ездили на занятия, я лично сдал один экзамен, то есть нас отчислили прямо в середине сессии».

В администрации МФЮА, в свою очередь, пообещали отчисленным аспирантам, что рассмотрят их жалобы в индивидуальном порядке. По словам представителей ректората, те, кто действительно посещал занятия и выполнял все задания в срок, с высокой долей вероятности будут восстановлены. Окончательным решением по каждому из учащихся вуз поделится до конца февраля.

Аспирант Сергей, впрочем, не уверен, что исход окажется положительным. По словам собеседника “Ъ FM”, МФЮА просто не в состоянии дать образование всем, кто был зачислен осенью 2022 года: «Мне в следующем месяце исполнится 30 лет, и в армии я не служил по состоянию здоровья. То есть меня по мобилизации не должны были призывать, так что я поступал в вуз только потому, что хотел учиться дальше.

Тревожные звоночки появились с самого начала обучения.

Банально в отделе аспирантуры работали всего три человека на 1,8 тыс. учащихся. Также с течением времени нам не назначали научных руководителей, их, видимо, не хватало. Следующий тревожный звоночек — один из методистов в разговоре обмолвилась, что стоит задача сократить количество аспирантов. Но на тот момент я это воспринял как то, что на защите кандидатских минимумов спрос с нас будет очень жестким.

Сейчас я планирую подать досудебную претензию в вуз о возмещении оплаты за семестр, так как они не выполнили свои обязательства и отчислили меня до того, как я что-либо вообще изучил и защитил кандидатский минимум. При этом от меня требовали выполнить обязательства по уже следующему семестру. Затем я думаю обращаться в суд. Восстанавливаться в университете не стану, это дело принципа. Я не хочу иметь более каких-либо деловых отношений с организацией, которая поступает таким образом».

Сейчас отчисленные аспиранты думают о том, чтобы подать несколько коллективных исков. Одни намерены добиваться восстановления в университете, другие — возврата средств за неоконченный первый семестр. В среднем это 75 тыс. руб.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Лилия Галявиева