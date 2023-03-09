ВНЖелательная организация

Европейский суд по правам человека признал, что российские власти в 2020 году незаконно аннулировали вид на жительство руководителя проекта «Правовая инициатива» (внесен в реестр иноагентов) гражданки США Ванессы Коган. Миграционные службы и российские суды заявляли тогда, что правозащитница, по данным ФСБ, представляет «угрозу национальной безопасности». При этом они не приняли во внимание, что госпожа Коган прожила в России 11 лет, вышла здесь замуж и родила двоих детей. Теперь ЕСПЧ посчитал, что аннулирование вида на жительство было вызвано желанием России помешать ее правозащитной деятельности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские суды не прислушались к правозащитнице Ванессе Коган, а Европейский вынес решение в ее пользу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Российские суды не прислушались к правозащитнице Ванессе Коган, а Европейский вынес решение в ее пользу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Гражданка Соединенных Штатов Америки Ванесса Коган возглавляла одну из самых известных в России правозащитных организаций — проект «Правовая инициатива». Сотрудники «Инициативы» помогают жертвам пыток и вооруженных конфликтов, ведут дела о дискриминации по признаку религии и нарушении свободы слова. Кроме того, организация ведет «стратегическую работу против домашнего насилия» и борется с дискриминацией женщин и детей. Госпожа Коган жила в России с 2009 года, она вышла здесь замуж за гражданина РФ и родила двоих детей. В 2017 году она получила вид на жительство, а в 2020 году подала прошение о российском гражданстве. Как рассказывал “Ъ”, в гражданстве ей отказали и одновременно аннулировали вид на жительство (ВНЖ). Фактически это означало, что она должна покинуть страну. При этом сотрудники миграционного центра сообщили, что правозащитница является «угрозой для безопасности РФ».

Госпожа Коган обратилась в суд с требованием отменить это решение и «применить временные меры защиты», то есть приостановить процедуру выдворения до решения суда. Также она обратилась в ЕСПЧ, который вынес экстренное решение о приостановке высылки. Однако российский суд отказал госпоже Коган в мерах защиты и она была вынуждена покинуть Россию.

В январе 2021 года Коптевский суд Москвы признал ФСБ «заинтересованной стороной» в разбирательстве по иску правозащитницы. Однако суд отказался привлекать сотрудников спецслужбы в качестве свидетелей. Вместо этого в материалах дела появился «засекреченный» отчет ФСБ, который, однако, был недоступен адвокатам Ванессы Коган. В итоге суд постановил, что решение об аннулировании ВНЖ принято «в соответствии с законом». Позднее это решение устояло и в апелляции, хотя Мосгорсуд и признал, что аннулирование ВНЖ представляло собой «вмешательство» в защищенную Конституцией семейную жизнь. Но «защита общественно значимых ценностей», по мнению суда, оказалась важнее. К таким же выводам в 2021 и 2022 годах пришли Второй кассационный и Верховный суды.

Госпожа Коган связывала решение об аннулировании ВНЖ с деятельностью «Правовой инициативы». В феврале 2023 года она покинула пост руководителя организации.

7 марта ЕСПЧ пришел к выводу, что Россия нарушила право Коган на «уважение частной жизни» (ст. 8 конвенции). По мнению суда, в материалах дела не было убедительных доказательств «угрозы безопасности». Страсбург констатировал политические мотивы давления на правозащитницу и заявил о намерении властей «помешать» работе «Правовой инициативы» в РФ. ЕСПЧ постановил выплатить госпоже Коган компенсацию в €9,8 тыс. за нарушение прав и еще €6,5 тыс. судебных издержек.

В текущей ситуации она не может рассчитывать на выплаты, так как Россия вышла из Совета Европы в 2022 году и прекратила исполнять обязательства по решениям ЕСЧП. Несмотря на это, госпожа Коган говорит о принципиальной победе: «Реальная причина, по которой Россия отозвала мой вид на жительство, не имеет никакого отношения к "национальной безопасности" и, скорее всего, связана с целью пресечь нашу правозащитную работу».

Мария Старикова