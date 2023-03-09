ВНЖелательная организация

Европейский суд по правам человека признал, что российские власти в 2020 году незаконно аннулировали вид на жительство руководителя проекта «Правовая инициатива» (внесен в реестр иноагентов) гражданки США Ванессы Коган. Миграционные службы и российские суды заявляли тогда, что правозащитница, по данным ФСБ, представляет «угрозу национальной безопасности». При этом они не приняли во внимание, что госпожа Коган прожила в России 11 лет, вышла здесь замуж и родила двоих детей. Теперь ЕСПЧ посчитал, что аннулирование вида на жительство было вызвано желанием России помешать ее правозащитной деятельности.
Российские суды не прислушались к правозащитнице Ванессе Коган, а Европейский вынес решение в ее пользу
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Гражданка Соединенных Штатов Америки Ванесса Коган возглавляла одну из самых известных в России правозащитных организаций — проект «Правовая инициатива». Сотрудники «Инициативы» помогают жертвам пыток и вооруженных конфликтов, ведут дела о дискриминации по признаку религии и нарушении свободы слова. Кроме того, организация ведет «стратегическую работу против домашнего насилия» и борется с дискриминацией женщин и детей. Госпожа Коган жила в России с 2009 года, она вышла здесь замуж за гражданина РФ и родила двоих детей. В 2017 году она получила вид на жительство, а в 2020 году подала прошение о российском гражданстве. Как рассказывал “Ъ”, в гражданстве ей отказали и одновременно аннулировали вид на жительство (ВНЖ). Фактически это означало, что она должна покинуть страну. При этом сотрудники миграционного центра сообщили, что правозащитница является «угрозой для безопасности РФ».
Госпожа Коган обратилась в суд с требованием отменить это решение и «применить временные меры защиты», то есть приостановить процедуру выдворения до решения суда. Также она обратилась в ЕСПЧ, который вынес экстренное решение о приостановке высылки. Однако российский суд отказал госпоже Коган в мерах защиты и она была вынуждена покинуть Россию.
В январе 2021 года Коптевский суд Москвы признал ФСБ «заинтересованной стороной» в разбирательстве по иску правозащитницы. Однако суд отказался привлекать сотрудников спецслужбы в качестве свидетелей. Вместо этого в материалах дела появился «засекреченный» отчет ФСБ, который, однако, был недоступен адвокатам Ванессы Коган. В итоге суд постановил, что решение об аннулировании ВНЖ принято «в соответствии с законом». Позднее это решение устояло и в апелляции, хотя Мосгорсуд и признал, что аннулирование ВНЖ представляло собой «вмешательство» в защищенную Конституцией семейную жизнь. Но «защита общественно значимых ценностей», по мнению суда, оказалась важнее. К таким же выводам в 2021 и 2022 годах пришли Второй кассационный и Верховный суды.
Госпожа Коган связывала решение об аннулировании ВНЖ с деятельностью «Правовой инициативы». В феврале 2023 года она покинула пост руководителя организации.
7 марта ЕСПЧ пришел к выводу, что Россия нарушила право Коган на «уважение частной жизни» (ст. 8 конвенции). По мнению суда, в материалах дела не было убедительных доказательств «угрозы безопасности». Страсбург констатировал политические мотивы давления на правозащитницу и заявил о намерении властей «помешать» работе «Правовой инициативы» в РФ. ЕСПЧ постановил выплатить госпоже Коган компенсацию в €9,8 тыс. за нарушение прав и еще €6,5 тыс. судебных издержек.
В текущей ситуации она не может рассчитывать на выплаты, так как Россия вышла из Совета Европы в 2022 году и прекратила исполнять обязательства по решениям ЕСЧП. Несмотря на это, госпожа Коган говорит о принципиальной победе: «Реальная причина, по которой Россия отозвала мой вид на жительство, не имеет никакого отношения к "национальной безопасности" и, скорее всего, связана с целью пресечь нашу правозащитную работу».