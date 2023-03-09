Офшор в порядке исключения

Для использования предусмотренной в этом году возможности выйти из-под запрета на получение бюджетных субсидий компаниями с офшорным участием Минфин предлагает бизнесу самостоятельно обращаться в госорганы за такими послаблениями, обосновывая их необходимость и описывая последствия отказа. Решения об исключениях будут приниматься по принципу «двух ключей», Минфином и Минэкономики, что, видимо, будет балансировать интересы экономической и бюджетной политики. Для снижения санкционных рисков совместные приказы ведомств о таких «изъятиях» не будут официально публиковаться и регистрироваться Минюстом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решения о возможности бюджетных субсидий нужным офшорам возглавляющие Минфин и Минэкономики Антон Силуанов и Максим Решетников будут принимать только тандемом

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Решения о возможности бюджетных субсидий нужным офшорам возглавляющие Минфин и Минэкономики Антон Силуанов и Максим Решетников будут принимать только тандемом

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минфин подготовил порядок принятия решения о точечном выведении компаний с долей офшоров в капитале более 25% из-под запрета на предоставление им субсидий из бюджета. Как следует из проекта постановления правительства, решение будет приниматься по принципу «двух ключей»: получения согласия как главы Минфина, так и представителя Минэкономики в ранге как минимум замминистра. По всей видимости, финансовое ведомство будет взвешивать риски для бюджетных расходов, а экономическое — исходить из своих задач развития экономики и поддержки бизнеса.

Постановление предполагается утвердить в развитие принятого в конце 2021 года закона, ужесточающего условия предоставления господдержки в виде субсидий и бюджетных инвестиций. На такие деньги не могут претендовать организации, в капитале которых доля прямого или косвенного участия офшорных компаний составляет свыше 25% (ранее было 50%). Предполагалось, что новые правила будут применяться с 2022 года, однако по просьбе бизнеса ужесточение было отложено на год — для адаптации компаний к нему. Тогда же был пересмотрен подход к определению офшорного звена — вместо перечня государств и территорий, не раскрывающих данные о финансовых операциях, был применен более широкий список юрисдикций, используемых для промежуточного владения (в него, в частности, вошли Кипр, Гонконг, Ирландия, Черногория и Швейцария).

В прошлом году РСПП просил о пересмотре этого перечня (поскольку в него попали и страны, в которых российский бизнес рассчитывал локализовать производство) и о неприменении новых правил в течение хотя бы 2023 года (в том числе из-за санкций, см. “Ъ” от 25 апреля 2022 года). В итоге в ноябре 2022 года законом, устанавливающим временные особенности действия бюджетного законодательства, была предусмотрена возможность не применять этот запрет при выдаче субсидий компаниям «на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения геополитической и экономической ситуации на развитие отраслей». Это послабление действует до конца 2023 года — в порядке, определяемом Белым домом.

Как следует из описывающего этот порядок проекта постановления, российские компании вправе подать заявление в госорганы, которые распределяют субсидии (например, в отраслевые ведомства) с просьбой о неприменении к ним запрета, обосновав необходимость в принятии такого решения и описав последствия отказа. Потребуется указать информацию о структуре и составе акционеров (включая лиц, под контролем которых находится компания), описать, в чем именно заключается несоответствие условиям предоставления субсидий, и сообщить о «проводимых и планируемых» мероприятиях по его устранению.

Полученные документы будут перенаправляться в Минфин и Минэкономики. Критерии, по которым эти ведомства будут принимать решение о снятии запрета, проектом не раскрываются (видимо, речь будет идти о степени «критичности» участия компании в том или ином проекте, например, в деле импортозамещения).

Интересно, что решение будет оформляться совместным приказом ненормативного характера — не требующего официального опубликования и госрегистрации в Минюсте. Это, очевидно, связано с рисками попадания компании под санкции в случае огласки решения. В целом такое «ручное» управление — пусть, вероятно, и в весьма ограниченном масштабе, несколько выбивается из создававшегося в последние годы механизма взаимодействия бизнеса и государства через информационные системы. Кроме того, оно усиливает конкуренцию между прежними планами по деофшоризации и идеей поддержки бизнеса в условиях санкций.

Евгения Крючкова