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Коммерсантъ FM
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Офшор поперек прилавка

Госзаказ может потерять поставщиков с иностранными собственниками

Усилившийся из-за санкций тренд на дерегулирование и поддержку экономики конфликтует с прежними намерениями властей по ужесточению контроля, создавая противоречивый деловой климат. В частности, на противоречие политики деофшоризации целям поддержки бизнеса указали в РСПП: союз обратился к правительству с просьбой отказаться от ужесточения правил участия офшорных «дочек» в госзакупках. Компании не могут выполнить требования по деофшоризации из-за санкций, госзаказчики же рискуют остаться без социально значимых товаров. Минфин от усиления контроля в госзаказе с 2023 года не отказывается, но готов проработать меры поддержки российских «дочек» компаний, зарегистрированных в офшорах.

Председатель правительства России Михаил Мишустин и президент РСПП Александр Шохин

Председатель правительства России Михаил Мишустин и президент РСПП Александр Шохин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Председатель правительства России Михаил Мишустин и президент РСПП Александр Шохин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава РСПП Александр Шохин направил премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой о пересмотре норм по деофшоризации госзаказа. Опасения бизнеса вызвали поправки к закупочному законодательству, призванные поддержать участников закупок. На деле нормы ограничивают доступ к госзаказу поставщиков из-за расширения перечня иностранных юрисдикций, при регистрации в которых бизнес будет считаться «офшорной компанией». Минфин намерен включить в перечень офшорных юрисдикций Швейцарию, Кипр, Ирландию и Черногорию. С учетом принятых ранее поправок к закону о госзакупках (см. “Ъ” от 20 февраля и 15 июня 2021 года) с 2023 года ведущие бизнес в РФ структуры международных групп компаний с долей прямого или косвенного владения более 10% не смогут участвовать в госзаказе.

РСПП и «Деловая Россия» и ранее просили не ужесточать нормы по деофшоризации. На этот раз письмо РСПП из-за контрсанкционной активности правительства могло остаться незамеченным: оно отправлено в правительство 4 апреля, а к 6 апреля поправки правительства были приняты Госдумой и 16 апреля подписаны президентом.

В Минфине отказываться от деофшоризации не планируют, отмечая, что новые нормы «носят отлагательный характер и вступают в силу с 1 января 2023 года», а «документ, которым будет определен перечень стран, юридические лица с холдинговым владением в которых не смогут получать господдержку, на сегодняшний день не принят». Однако ведомство «прорабатывает вопрос для сохранения возможности получения господдержки и госзаказа для российских компаний, в капитале которых участвуют иностранные компании, зарегистрированные в определенных иностранных юрисдикциях».

В РСПП говорят о дискриминационных условиях для таких компаний, особенно отмечая риски сбоя поставок социально значимых товаров. Так, невыгодной может стать работа локализованных в РФ иностранных фармкомпаний, чьи «материнские» структуры зарегистрированы в Швейцарии и иных юрисдикциях. При этом в союзе указывают, что санкции сами по себе осложняют деофшоризацию — речь идет о «невозможности изменить корпоративную структуру при готовности многих компаний "деофшоризироваться"». «Некоторые уже начали этот процесс, но сейчас он приостановился либо существенно замедлился»,— пояснил Александр Шохин.

В числе трудностей Олег Колотилов, партнер компании «Кульков, Колотилов и партнеры», называет отказ в регистрации перехода прав на акции/доли иностранных компаний, если в сделке участвуют подсанкционные лица или подконтрольные им компании (такая сделка нарушает режим заморозки активов или квалифицируется как передача имущества подсанкционному лицу, что запрещено). С отказом зачастую сталкиваются и неподсанкционные российские лица и подконтрольные им компании — регистраторы, в частности, ссылаются на длительную процедуру проверки. По тем же основаниям банки отказывают в проведении платежей. По его словам, в условиях сжимающегося предложения на рынке логично принимать меры, направленные на стимулирование предложения, ограничения для российских компаний с офшорным участием не соответствуют этому тренду.

«Опасения, высказанные РСПП, обоснованны, особенно в части поставок лекарств. Ранее было много успешных проектов по локализации производства лекарств. С нашей точки зрения, введение ограничений на поставки офшорных "дочек" целесообразно осуществлять постепенно с оглядкой на социальные эффекты»,— соглашается и первый проректор Высшей школы экономики Александр Шамрин.

Диана Галиева

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