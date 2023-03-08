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Коммерсантъ FM
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Стадион «Лужники» не допустили к проведению матча «Торпедо»—«Урал» после жалобы на его газон

В Российской премьер-лиге (РПЛ) объявили о переносе места матча 11 марта между московским «Торпедо» и екатеринбургским «Уралом». Решение было принято 7 марта после жалобы столичного клуба на «неудовлетворительное качество газона в ''Лужниках''».

Митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, на стадионе «Лужники» 22 февраля

Митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, на стадионе «Лужники» 22 февраля

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества, на стадионе «Лужники» 22 февраля

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Торпедо» попросило РПЛ перенести матч с большой спортивной арены (БСА) «Лужников» на резервный стадион — «Арену Химки» — в связи с недостаточной готовностью газона на БСА «Лужники», сообщил 7 марта московский клуб в Telegram-канале. Тогда же РПЛ и ФК «Урал» сообщили о переносе места матча.

«Торпедо» играет в «Лужниках» по причине продолжающегося строительства стадиона взамен старого.

Sports.ru одной из возможных причин испорченного газона называет митинг-концерт 22 февраля. Тогда МВД насчитало 200 тыс. участников мероприятия, тогда как, по данным самих «Лужников», арена может вмещать 81 тыс. зрителей.

Мария Федотова

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