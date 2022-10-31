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Коммерсантъ FM
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Мэру Белгорода хватило года

Глава областного центра ушел в отставку после очередной критики со стороны губернатора

В понедельник стало известно об отставке главы Белгорода Антона Иванова, который пробыл в этой должности около года. В последнее время градоначальник все чаще подвергался резкой критике со стороны областной власти. Исполнять обязанности мэра будет экс-глава администрации Симферополя Валентин Демидов, который тоже покинул свой предыдущий пост досрочно, не проработав на нем и года.

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Экс-мэр Белгорода Антон Иванов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 31 октября сообщил, что глава администрации областного центра 37-летний Антон Иванов покидает пост в связи с переходом на другую работу. Новую должность господина Иванова глава региона не назвал, не стал этого делать и сам уходящий мэр.

Антон Иванов проработал главой Белгорода чуть больше года. Исполнять обязанности мэра он начал в октябре 2021-го, покинув должность гендиректора АО «Белгородская ипотечная корпорация». После принятия присяги господин Иванов заявил, что в его планах — повышение удовлетворенности граждан работой администрации, проведение новой информационной политики, повышение роли управ и решение проблем в транспортной сфере. Его предшественник на посту главы города Юрий Галдун после почти трех лет работы в мэрии перешел в Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова.

За время работы Антона Иванова администрация Белгорода постоянно подвергалась критике со стороны Вячеслава Гладкова. Глава региона регулярно отчитывал градоначальника на планерках в областном правительстве.

«Ну зачем вот вы меня с утра заводите?» — интересовался, например, господин Гладков у мэра Белгорода в конце лета после увеличившегося количества жалоб на уборку города.

В связи с участившимися обстрелами со стороны Украины Белгорода и приграничных районов области критика губернатора еще более ужесточилась. А всего за несколько часов до увольнения Антона Иванова Вячеслав Гладков назвал недопустимым и опасным формализм в работе администрации Белгорода по обустройству подвалов для укрытия людей от обстрелов. От местных жителей по-прежнему поступает много жалоб на плохое состояние укрытий и отсутствие информации о них.

Напомним, обстрелы Белгородской области с территории Украины ведутся с самого начала специальной военной операции, от них пострадали уже сотни домов и зданий

Для областного центра наиболее масштабным стал обстрел в ночь на 3 июля, в результате которого погибли пять человек. С начала осени атаки участились: в октябре жители Белгорода почти ежедневно сообщают в соцсетях о работе системы противовоздушной обороны, а в приграничном городе Шебекино от падения снаряда погибли два человека и еще 13 были ранены. В середине месяца снаряд попал в многоэтажку в густонаселенном районе Белгорода.

Антон Иванов отказался от комментариев для “Ъ”. В своем Telegram-канале он написал, что город в надежных руках: «Команда мэрии сильная и сплоченная. Я очень благодарен всему коллективу за дружную и слаженную работу».

Теперь обязанности градоначальника перешли к его первому заместителю 45-летнему Валентину Демидову.

Господин Демидов, ранее работавший министром экономики Крыма и мэром Симферополя, стал вице-мэром Белгорода 12 октября. Антон Иванов доверил ему координацию всех основных проектов, отметив, что у него есть необходимый управленческий опыт. До этого, в конце февраля 2022-го, губернатор Вячеслав Гладков сделал господина Демидова своим советником.

До переезда в Белгород последним местом работы Валентина Демидова был пост главы администрации Симферополя. Чиновник покинул его досрочно, не проработав там и года. Глава Крыма Сергей Аксенов объяснял отставку мэра тем, что тот «не достиг необходимых результатов и признал недоработку».

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Политолог Владимир Слатинов отмечает, что Вячеслав Гладков, ранее работавший мэром города Заречный в Пензенской области, уделяет особое внимание проблемам городского управления: «Роль градоначальника глубоко сидит в нем, поэтому внимание к областному центру со стороны губернатора и уровень требований к мэру выше. А поскольку Белгород фактически оказался "на передовой" специальной военной операции, потребность вовлеченности мэра в работу, координируемую главой региона, выходит на максимальный уровень». При этом ответственность за «варяга» на столь значимом посту в немалой степени будет лежать на самом Вячеславе Гладкове, добавляет политолог.

Сергей Толмачев, Воронеж

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