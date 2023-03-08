La Repubblica: США недовольны провокациями Украины в отношении России

Белый дом негативно относится к провокациям со стороны Украины в отношении российских целей. В частности, касательно направления беспилотников на территорию РФ. Об этом пишет газета La Repubblica.

По информации газеты, США опасаются, что подобные провокации приведут к эскалации российско-украинского конфликта.

La Repubblica отмечает, что публикация The New York Times (NYT) о причастности к взрывам на «Северных потоках» проукраинской группировки могла быть неким предупреждением о возможной угрозе провокаций. Ссылаясь на данные американских спецслужб, пишет La Repubblica, NYT не указывает конкретных подозреваемых.

Вслед за материалом NYT газета Die Zeit сообщила о данных немецких следователей, согласно которым яхта, с которой осуществлялась атака на «Северный поток-1» и «Северный поток-2», была арендована компанией, принадлежавшей двум гражданам Украины.

По информации газеты Times, западные спецслужбы выяснили, что частным спонсором диверсий на «Северных потоках» был гражданин Украины, но скрывали эту информацию, чтобы не нарушить поставки оружия. Украинские власти отрицают свою причастность к инцидентам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Трубный запах».

Лусине Баласян