Алексею Хотину досталось за всю «Русь-Ойл»

«Ъ» стали известны подробности исковых требований Генпрокуратуры к экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину, которые предстоит рассмотреть Замоскворецкому райсуду Москвы. Надзор хочет взыскать с него ущерб в размере 169 млрд 376 млн руб., связанный с неуплатой налогов подконтрольной бизнесмену группой компаний «Русь-Ойл». Обеспечить взыскание прокуроры рассчитывают за счет передачи в собственность РФ акций и долей порядка 80 входящих в группу юридических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-банкир Алексей Хотин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Экс-банкир Алексей Хотин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ», Генпрокуратура установила, что в группу компаний «Русь-Ойл», созданной Алексеем Хотиным «по признаку общего владельца», в разный период времени вошли 75 юридических лиц, в том числе АО «Нефтяная компания “Дулисьма”», АО «Каюм Нефть», АО «Негуснефть» и АО «Иреляхнефть», которые по иску надзора проходят в качестве третьих лиц.

Основным видом деятельности группы является добыча нефти на территориях Оренбургской и Иркутской областей, а также Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов.

При этом согласно десяткам вступивших в законную силу постановлениям арбитражных судов в 2019–2022 годах, а также решениям ФНС о привлечении должников к налоговой ответственности, именно господин Хотин «является бенефициарным владельцем и контролирующим лицом группы компаний “Русь-Ойл”».

В иске говорится, что с 2015 года и по настоящее время вопреки требованиям закона РФ «О недрах» и Налогового кодекса России группа компаний «Русь-Ойл» ведет добычу и продажу нефти без уплаты налогов в федеральный бюджет, нанося ущерб стране и охраняемым законом публичным интересам в сфере обеспечения экономической безопасности государства.

Для этого, по версии надзора, между компаниями группы заключаются фиктивные сделки по купле-продаже нефти; налог на добычу полезных ископаемых исчисляется формально и не оплачивается «под предлогом отсутствия для этого денежных средств»; выручка, полученная от конечных покупателей нефти, переводится не на счета компаний, входящих в группу, а «иных подконтрольных лиц, не имеющих задолженности перед бюджетом», или распределяется внутри группы с последующим выводом денег на счета нерезидентов.

В результате фактически безвозмездного использования под контролем господина Хотина и в его интересах группой компаний «Русь-Ойл» принадлежащих государству полезных ископаемых и неуплаты налогов, по подсчетам Генпрокуратуры и ФНС на конец сентября нынешнего года, Российской Федерации был причинен ущерб на сумму 169 млрд 376 млн 368 тыс. руб.

При этом установлено, что «незаконно высвобожденные от неуплаты налогов в бюджет» средства направлялись на увеличение активов группы компаний «Русь-Ойл», приобретение новых организаций, исполнение обязательств по кредитам, в том числе по тем, где господин Хотин выступает ответчиком.

Таким образом, считают в Генпрокуратуре, ответчик действует недобросовестно, в ущерб правам и законным интересам государства, а группу компаний «Русь-Ойл» «использует в качестве инструмента для незаконного обогащения».

Реальная возможность возместить ущерб за счет полученных группой компаний средств сейчас отсутствует, считает надзор. По его данным, меры ФНС в данной ситуации исчерпаны, а обратить взыскание отдельно на объекты недвижимости и иные активы группы не представляется возможным, поскольку они неразрывно связаны «единым технологическим процессом нефтедобывающей деятельности».

В связи с этим единственным способом возмещения ущерба, защиты государства от противоправной деятельности ответчика Хотина и ее пресечения «является изъятие принадлежащей ему группы компаний “Русь-Ойл” путем обращения на нее взыскания в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 237 Гражданского кодекса РФ, то есть через суд».

В надзоре считают, что данный вывод полностью соответствует «принципу эффективного правосудия, предполагающего возможность превентивной судебной защиты субъекта гражданского оборота от действий, создающих угрозу нарушения его прав», то есть допускает активную правовую охрану интересов такого субъекта «от еще не состоявшихся, но потенциально неизбежных последствий». Из этого можно сделать вывод, что, передав государству активы господина Хотина, надзор рассчитывает спасти их и от неизбежного банкротства, которое может наступить в связи с невыплатой налогов.

Пока решение по иску не вынесено, как считают в Генпрокуратуре, ее требования должны быть обеспечены арестом имущества, принадлежащего ответчику и связанным с ним лицам, а также запретом на совершение с ним каких-либо сделок. Тем более что, по имеющейся у прокуроров информации, господин Хотин «может предпринять действия, направленные на отчуждение предприятий, входящих в группу компаний “Русь-Ойл” в пользу третьих лиц», а также действия, которые приведут к невозможности использования ее имущества в виде единых, целостных комплексов, включающих здания, строения, сооружения, оборудование, а также технику и другое имущество, предназначенное для добычи нефти как единого технологического процесса. По итогам разбирательства Генпрокуратура рассчитывает, что России отойдут акции и доли всех компаний, входящих в группу «Русь-Ойл».

Алексей Хотин, напомним, обвиняется ГСУ СКР в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) средств банка «Югра». В материалах уголовного дела, которое сейчас рассматривается в том же Замоскворецком райсуде Москвы, экс-финансисту и его сообщникам, находящимся под домашними арестами, инкриминируется исчезновение более 23 млрд руб. В другом уголовном деле, которое расследуется, претензии к финансисту превышают 180 млрд.

Адвокаты Алексея Хотина обсуждать исковые требования к нему отказались.

Николай Сергеев