СМИ: по подозрению во взятке задержан бывший мэр Белгорода Антон Иванов

Ряд белгородских Telegram-каналов, в том числе принадлежащих СМИ, со ссылкой на источники сообщили о задержании бывшего мэра Белгорода Антона Иванова. По данным «Фонаря», господина Иванов задержали сотрудники регионального управления ФСБ по подозрению в получении взяток в особо крупном размере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Силовые ведомства и областное правительство официально информацию пока не комментируют. Один из собеседников «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах региона сообщил, что бывший чиновник мог быть задержан в другом регионе, а перед этим ему не удалось покинуть страну.

Антон Иванов возглавил мэрию в октябре 2021 года, перейдя в администрацию с должности гендиректора АО «Белгородская ипотечная корпорация» (БИК). Он проработал градоначальником чуть больше года и покинул пост в октябре 2022 года. Вместо него город возглавил бывший мэр Симферополя Валентин Демидов.

В январе 2023 года во время одного из прямых эфиров губернатор Вячеслав Гладков рассказал, что Антон Иванов покинул пост «из-за большого количества невыполненных обещаний». До этого господин Гладков заявлял, что мэр не успевал работать в нужном темпе.

На оперативном совещании 20 февраля после отчета о работе БИК за 2022 год губернатор заявил о «большом объеме нарушений» в финансовой деятельности компании, который выявила проверка, охватившая период до первого квартала 2022 года включительно. «Надеюсь, что силовые структуры будут принимать решение сами, мы на это повлиять не можем, это не наша компетенция», — отметили Вячеслав Гладков. Глава региона добавил, что государственные механизмы регионального уровня ипотечного кредитования и возможности улучшения жилищных условий должны работать и пообещал проверку БИК по итогам 2023 года.

Подробнее об отставке Антона Иванова читайте в материале «Ъ» «Мэру Белгорода хватило года».

Владимир Зоркий

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