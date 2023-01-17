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Валентин Демидов утвержден на посту мэра Белгорода

Горсовет Белгорода назначил главой администрации Валентина Демидова, который больше двух месяцев исполнял обязанности градоначальника. За его кандидатуру проголосовали 33 депутата из 36 присутствовавших на заседании совета. За директора ООО «Сити-Бел» Владимира Бывшева не проголосовал никто, а глава ООО «ГрадъСервис» Евгений Сошенко получил один голос. Два бюллетеня признаны недействительными.

Фото: пресс-служба мэрии

Фото: пресс-служба мэрии

Последним местом работы господина Демидова до приезда в Белгород был пост главы администрации Симферополя. Он покинул его досрочно, не проработав и года. Бывший градоначальник Белгорода Антон Иванов также ушел в отставку прошлой осенью спустя год работы.

Сергей Толмачев

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