ЕС ввел санкции против полицейских и военных из России за насилие над женщинами

Евросоюз включил в санкционный список девять физических и три юридических лица за нарушение прав женщин. Среди них — двое полицейских и двое военных их России. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Под санкции попали подполковник полиции Москвы Александр Федоринов, его подчиненный Иван Рябов, «командир российского спецназа» генерал-майор Николай Кузнецов и «командир танка» полковник Рамиль Ибатуллин. BBC сообщало, что в марте 2022 года Иван Рябков пытал в ОВД Братеево девушек, которые принимали участие в антивоенных митингах. По информации издания, это происходило с попустительства его начальника Александра Федоринова.

В санкционный список также включили двух граждан Афганистана, двух граждан Южного Судана. Кроме этого, под ограничения попали Карчакская тюрьма для женщин в Иране, Республиканская гвардия Сирии и Канцелярия начальника управления военной безопасности Мьянмы.

Накануне AFP со ссылкой на документ сообщил, что ЕС вводит санкции за нарушение прав женщин против официальных лиц из шести стран в преддверии Международного женского дня. Фигурантов списка ЕС считает виновными в унижении женщин, насилии, произвольных задержаниях и запугиваниях.

Олеся Павленко