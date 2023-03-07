AFP: Евросоюз ввел санкции против российских полицейских и военных за насилие над женщинами

В преддверии Международного женского дня Евросоюз ввел санкции за нарушение прав женщин против официальных лиц из шести стран, сообщает агентство AFP со ссылкой на документ. В их числе Иран, Сирия, Афганистан, Мьянма, Южный Судан и Россия.

В санкционном документе упомянуты четыре гражданина России. Это подполковник московской полиции Александр Федоринов и его подчиненный Иван Рябов, а также «командир российского спецназа» генерал-майор Николай Кузнецов и «командир танка» полковник Рамиль Ибатуллин. Имя Ивана Рябова появилось в СМИ в сентябре 2022 года. По информации BBC, в марте 2022 года полицейский пытал в ОВД Братеево девушек-антивоенных демонстрантов с попустительства его начальника Александра Федоринова.

Фигурантов списка из других стран ЕС считает ответственными за унижения женщин, насилие, произвольные задержания и запугивания.

«Вводя эти санкции, мы направляем преступникам четкий сигнал о том, что их преступления не сойдут им с рук… Это также послание жертвам: ЕС поддержит вас, где бы вы ни находились. Санкции — это мощный способ для нас отстаивать универсальные ценности и добиваться международных изменений… Мы без колебаний расширим список, включив в него других виновных в сексуальном насилии»,— цитирует AFP министра иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстру.

Ожидается, что официальное утверждение санкционного списка произойдет уже сегодня.

Андрей Сапожников