Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл на Украину. Завтра, 8 марта, он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Pedro Nunes / Reuters Антониу Гутерриш

Фото: Pedro Nunes / Reuters

«Генеральный секретарь ранее сегодня прибыл в Польшу, а сейчас уже находится на Украине и направляется в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским»,— сообщил Фархан Хак (цитата по ТАСС).

По словам господина Хака, Антониу Гутерриш в телефонном разговора с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым предупредил о своем визите в Киев. Также Фархан Хак заверил, что генсек ООН не намерен посещать Москву.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сегодня, 7 марта, сообщал, что политики обсудят продление зерновой сделки. Украина, по информации Reuters, ведет переговоры о расширении зернового соглашения. Между тем Россия скептично относится к этой перспективе из-за многочисленных претензий к реализации сделки.

О дискуссии вокруг зерновой сделки — в материале «Ъ FM» «Зерновой сделке ставят новые условия».

Лусине Баласян