Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл на Украину

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл на Украину. Завтра, 8 марта, он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Антониу Гутерриш

Фото: Pedro Nunes / Reuters

«Генеральный секретарь ранее сегодня прибыл в Польшу, а сейчас уже находится на Украине и направляется в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским»,— сообщил Фархан Хак (цитата по ТАСС).

По словам господина Хака, Антониу Гутерриш в телефонном разговора с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым предупредил о своем визите в Киев. Также Фархан Хак заверил, что генсек ООН не намерен посещать Москву.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик сегодня, 7 марта, сообщал, что политики обсудят продление зерновой сделки. Украина, по информации Reuters, ведет переговоры о расширении зернового соглашения. Между тем Россия скептично относится к этой перспективе из-за многочисленных претензий к реализации сделки.

О дискуссии вокруг зерновой сделки — в материале «Ъ FM» «Зерновой сделке ставят новые условия».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...