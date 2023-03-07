Генсек ООН Антониу Гутерриш 8 марта приедет на Украину обсуждать зерновую сделку

8 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с официальным визитом приедет в Киев, где встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Как пояснил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, политики обсудят продление зерновой сделки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антониу Гутерриш

Фото: Eduardo Munoz, Reuters Антониу Гутерриш

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

«Генеральный секретарь только что прибыл в Польшу по пути на Украину»,— добавил господин Дюжаррик (цитата по Reuters).

Ранее сегодня, 7 марта, Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Украина ведет переговоры о расширении зерновой сделки со своими партнерами. При этом с Москвой поставки зерна Киев не обсуждал.

Российская сторона неоднократно критиковала реализацию зерновой сделки, в том числе из-за объема поставок зерна в бедные страны: президент Владимир Путин говорил, что этим странам направляется до 5% вывезенного зерна. В январе Минсельхоз Турции сообщал, что только 5,4% общего объема сельхозпродукции доставлено бедным странам. В ООН утверждали, что основной объем пшеницы в рамках зерновой сделки получали развивающиеся страны.

О дискуссии вокруг продления Россией соглашения об экспортном коридоре с Украины — в материале «Ъ FM» «Зерновой сделке ставят новые условия».