Как «Сенеж» строить и жить помогает

В минувшие выходные в подмосковной мастерской управления «Сенеж» прошел семинар для руководства новых регионов с участием вице-премьеров РФ и глав управлений внутриполитического блока администрации президента (АП). По сведениям “Ъ”, на мероприятии представителям новых субъектов разъясняли российские законы и налогообложение, а также много говорили о «реальных делах» — прежде всего, о строительстве и восстановлении дорог, жилья, инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

О прошедшем в «Сенеже» семинаре в своем Telegram-канале сообщил участвовавший в нем политолог Павел Данилин. «Шел разговор об экономическом развитии новых субъектов. Присутствовавших на семинаре погрузили в российскую нормативную систему. И совместно с ними определили приоритеты и параметры программ развития регионов»,— написал господин Данилин. По его информации, в качестве «ключевых параметров» выбраны те, что больше всего волнуют жителей этих регионов, то есть «связанные с водоснабжением, дорогами, восстановлением жилья, восстановлением промпредприятий, стимулированием занятости жителей».

По сведениям “Ъ”, на семинаре присутствовали начальники управлений внутриполитического блока АП и представители федерального правительства вплоть до заместителей министров, министров и вице-премьеров. Среди них, в частности, был вице-премьер по строительству и куратор Южного федерального округа Марат Хуснуллин. Как рассказал “Ъ” участник мероприятия, основной посыл заключался в том, что на новых территориях сейчас не до политики, поэтому акцент должен быть сделан на инфраструктурном и социальном развитии регионов. «Перестраиваемся от демагогии к реальным делам. В первую очередь нужны не рассуждения, а реальная помощь жителям, решение их проблем: строить дороги, жилье, восстанавливать и развивать инфраструктуру»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Факт проведения семинара и его основной посыл подтвердил источник “Ъ” в АП. «Примерно так и было. Говорили, например, о социалке. Ну и они немного в наших законах "плавают", многие вещи им надо разъяснять. Например, они получают представление прокуратуры, но не понимают даже, о чем оно. У них же были законы Украины, потом были упрощенные республиканские. Не было российского налогообложения»,— рассказал собеседник. Также, по его словам, подробно говорили о строительстве, поскольку там многое «надо восстанавливать».

Впрочем, другой осведомленный источник “Ъ”, тоже присутствовавший на семинаре, уточняет, что прямого «противопоставления политики и экономики» не было, просто на первый план вынесли «социально-экономическое развитие» новых территорий. «По сути, это общее целеполагание на будущее по конкретным отраслям. Разъясняли общие приоритеты, чтобы было общее понимание по всей вертикали, необходимое для их реализации»,— говорит собеседник “Ъ”.

Напомним, что во всех четырех новых субъектах РФ с 20 октября 2022 года действует военное положение, во время которого выборы не проводятся. Однако, как ранее сообщал “Ъ”, Центризбирком уже начал подготовку к намеченным на сентябрь 2023 года выборам в законодательные органы этих регионов. Все новые субъекты уже приняли нормативные акты о формировании региональных избиркомов, а парламентские партии начали отбор кандидатов в члены комиссий.

Политолог Алексей Макаркин уверен, что политика — это не главное, что сейчас нужно людям, проживающим в новых субъектах РФ: «Им как раз нужны решения в социальной сфере, а политика там абсолютным большинством не востребована». Если же «втягиваться в политику», то можно оказаться в конфликтной ситуации, говорит эксперт: «Например, с переименованием улиц после "декоммунизации". С одной стороны, это мало интересно большинству, а с другой — встает еще и вопрос соответствия государственной политике: нужен ли такой "красный реванш"». Поэтому политику лучше оставить за скобками, резюмирует политолог.

Вопросы переименования улиц действительно уже стали поводом для споров. 30 января глава администрации Мелитополя Галина Данильченко написала в своем Telegram-канале, что 55 улицам, 30 переулкам и одной площади в городе вернут советские названия, существовавшие до «декоммунизации». По ее словам, указ о переименовании подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Однако на официальном сайте администрации региона упоминаний о таком указе нет. А на других информационных ресурсах Мелитополя уже появились критические комментарии о том, что наряду с улицами, названными в честь украинских националистов, переименовать было предложено, например, улицы Академика Королева (в ул. Куйбышева) и Ярослава Мудрого (в ул. Розы Люксембург).

Директор по политическому анализу ИНСОМАР, социолог Виктор Потуремский отмечает, что у жителей новых территорий есть запрос на выстраивание системы власти и интеграцию ее с федеральной, чтобы стать полноценными субъектами РФ. «Если рассуждать, нужны ли сейчас в этих регионах политические процессы, то ответ — да, нужны, потому что, согласно Конституции РФ, источником власти является народ. Поэтому есть запрос на выборы глав и депутатов»,— поясняет эксперт. В то же время, по его словам, политические процессы в этих субъектах будут иметь свою специфику: минимум рассуждений и максимум дел, и политические силы там будут соперничать именно в реальных делах. «Запрос на прагматизм и эффективность власти есть не только в новых субъектах РФ, сегодня он актуален для всех регионов страны»,— резюмирует господин Потуремский.

Елена Рожкова, Андрей Винокуров