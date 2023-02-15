ООН уполномочена просить

Рабочая группа Организации Объединенных Наций по произвольным задержаниям призвала российские власти «немедленно» освободить бывшего муниципального депутата Москвы Алексея Горинова. Он приговорен к семи годам колонии по обвинению в распространении ложных сведений о вооруженных силах РФ (ст. 207.3 УК РФ). Дело господина Горинова — первый в стране случай, когда обвиняемый в этом преступлении получил реальный срок заключения. Ранее Конституционный суд России определил, что решения рабочих групп ООН являются «основанием для возобновления производства по делу» и, соответственно, его пересмотра. Юристы полагают, что выводы представителей международной организации могут повлиять и на 137 других уголовных дел по ст. 207.3 УК РФ, возбужденных в 2022 и 2023 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший мундеп Алексей Горинов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший мундеп Алексей Горинов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Решение рабочей группы ООН, рассмотревшей дело Алексея Горинова, 15 февраля опубликовали юристы правозащитного проекта «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов). Ранее они направили в международную организацию жалобу в интересах бывшего депутата. Обращение было поддержано адвокатами Парижа, Мадрида и Международного уголовного суда. Авторы документа просили экспертов ООН признать арест Алексея Горинова «произвольным» из-за нарушения его прав на свободу выражения мнения и участие в государственных делах, а также в связи с незаконным содержанием под стражей и несоразмерностью приговора международным стандартам.

В структуре ООН действуют несколько рабочих групп (к примеру, по насильственным исчезновениям или по разрешению конфликтов в Африке). Эти группы рассматривают индивидуальные жалобы из разных стран и ежегодно выносят по ним около 90 решений. Работу такой группы ЕСПЧ признает судебным механизмом, а страны—участницы ООН игнорировать решения не могут.

Дело в отношении Алексея Горинова было возбуждено в апреле 2022 года за высказывания, сделанные на совещании депутатов Красносельского муниципального округа Москвы. Совещание записывалось на видео и транслировалось в YouTube.

В ходе обсуждения господин Горинов предложил не проводить в районе конкурс детского рисунка из-за военных действий на территории Украины.

Его поддержали председатель совета депутатов Елена Котеночкина (впоследствии покинула территорию РФ; является вторым фигурантом уголовного дела Алексея Горинова) и мундеп Илья Яшин (признан иноагентом и осужден по той же ст. 207.3 УК РФ к 8,5 года колонии, но за другие публичные высказывания).

Несколько депутатов Госдумы пожаловались на столичных коллег и их «недопустимые высказывания» в прокуратуру. Защита Алексея Горинова указывала, что заявления депутатов в ходе рабочих совещаний (то есть «при непосредственном исполнении обязанностей») не могут быть основанием для уголовного преследования. Прокуратура оспаривала этот аргумент доводом о «публичном распространении ложной информации». Судебное заседание в апелляционной инстанции в итоге засекретили без указания конкретной причины, а господину Горинову было назначено семь лет колонии.

«Принимая во внимание все обстоятельства дела, надлежащим средством правовой защиты будут немедленное освобождение господина Горинова и предоставление ему права на денежную компенсацию и другие виды возмещения ущерба в соответствии с международным правом»,— говорится в решении рабочей группы ООН. Там же подчеркивается, что российские власти не соблюдали права Алексея Горинова на справедливое судебное разбирательство и «недискриминацию» за политические взгляды, а также нарушили в отношении осужденного шесть статей Всеобщей декларации прав человека и пять статей Международного пакта о гражданских и политических правах (включая право на свободу слова и право на участие в политической жизни). Отдельно рабочая группа отмечает, что антивоенные высказывания «не могут ограничиваться», так как «попадают под защиту права на свободу выражения мнений».

Теперь дело Алексея Горинова должно быть пересмотрено, указывает юрист «ОВД-Инфо» Дарья Короленко со ссылкой на определение Конституционного суда 2015 года (№1276-О). В нем КС указал, что решения рабочих групп ООН и постановления ЕСПЧ являются «основанием для возобновления производства по делу» и, соответственно, пересмотра. В ситуации, когда с ЕСПЧ у России связи больше нет, ООН остается единственным инструментом защиты прав на международном уровне, указывает госпожа Короленко. Эксперт также подчеркивает, что это решение структуры ООН — первое мнение независимого квазисудебного органа по делам о распространении ложных сведений о вооруженных силах РФ.

Отметим, ранее роль ООН как «единственной международной легитимной организации для решения многих вопросов» в беседе с “Ъ” подтвердил сенатор Андрей Климов.

Заявление было сделано после поручения главы государства Минюсту организовать рабочую группу для подготовки доклада в ООН о состоянии прав человека в РФ. Тогда в Минюсте “Ъ” сообщали, что целью доклада станет «комплексная оценка прогресса нашей страны в деле поощрения и защиты прав человека за прошедшие пять лет». Отметим, в доклад должны войти и статистические данные об уголовном преследовании за антивоенные высказывания, то есть практика применения новых статей Уголовного кодекса, введенных весной 2022 года. К ним относится и статья ст. 207.3 УК РФ.

В «ОВД-Инфо» указывают, что на момент ответа ООН в России было возбуждено 138 таких дел.

«Обязанности пересмотра дел у других фигурантов после решения рабочей группы ООН по делу Алексея Горинова не возникает,— указывает Дарья Короленко.— Однако это решение становится фундаментом для апелляций и кассаций по другим подобным делам».

Мария Старикова