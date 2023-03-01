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Коммерсантъ FM
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Прокурор запросила 9 лет колонии студенту МГУ Дмитрию Иванову за фейки о российской армии

Гособвинение попросило суд назначить автору Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрию Иванову девять лет колонии общего режима и на четыре года запретить пользоваться интернетом. Следствие обвиняет его в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как передает Telegram-канал «Тюремный МГУ», созданный для поддержки господина Иванова, прокурор Юлия Правосуд попросила зачесть в приговоре один день, проведенный Дмитрием Ивановым в СИЗО, как 1,5 дня в колонии.

Ссылаясь на результаты лингвистической экспертизы, обвинение заявило, что в тексте постов в Telegram-канале обнаружены «признаки политической ненависти и вражды» в отношении социальной группы «Вооруженные силы Российской Федерации», а в «репостнутых» обращениях президента Украины Владимира Зеленского — признаки «отрицательных эмоциональных оценок президента Путина и его действий». Заключения экспертизы, представленные защитой господина Иванова, прокурор сочла некорректными.

В ходе своего выступления адвокат Дмитрия Иванова Мария Эйсмонт согласилась с обвинением только в одной части ст. 207.3 УК РФ, что посты господина Иванова распространялись публично. Все остальные обвинения защита отрицает.

«Обвинение пытается криминализировать публичное распространение информации о событиях на Украине. Но одного факта публичного распространения информации недостаточно для привлечения человека к уголовной ответственности»,— сказала адвокат.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Иванова было возбуждено 2 июня 2022 года. На момент возбуждения дела господин Иванов отбывал 25 суток административного ареста за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП) и должен был освободиться вечером 2 июня. Однако после предъявления ему обвинений в уголовном преступлении активиста оставили в СИЗО до избрания меры пресечения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Милена Костерева

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