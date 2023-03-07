Глава Oxy Energy: в 2023 году нефтедобыча США вырастет на 500 тыс. баррелей в сутки

Президент американской нефтехимической компании Oxy Energy Фредерик Фортубер сообщил, что Соединенные Штаты увеличат нефтедобычу в 2023 году на 500 тыс. баррелей в сутки. По его словам, порядка 80-90% роста придется на Пермский бассейн в Северной Америке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фредерик Фортубер

Фото: Occidental Petroleum Corporation Фредерик Фортубер

Фото: Occidental Petroleum Corporation

«Мы рассчитываем, что это будет порядка 500 тысяч баррелей в день в этом году»,— сказал Фредерик Фотрубер на полях международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне (цитата по Reuters).

В феврале Минэнерго США увеличило прогноз добычи нефти в 2023 году на 380 тыс. б/с, до 9,87 млн б/с. По прогнозам ОПЕК, в 2023 году добыча жидких углеводородов в США снизится на 50 тыс. б/с, до 20,14 млн б/с. Вместе с тем по данным организации, наибольшие объемы роста нефтедобычи в 2023 году среди стран, не входящих в ОПЕК, обеспечат, в частности, США.

Лусине Баласян