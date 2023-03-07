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Коммерсантъ FM
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Путин поручил уделить особое внимание психологической помощи военным с посттравматическим синдромом

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать систему оказания психологической помощи, уделив особое внимание поддержке военнослужащих, страдающих от последствий посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Соответствующее поручение глава государства выдвинул по итогам встречи с молодыми учеными.

Особое внимание необходимо уделить психологической поддержке не только военных с ПТСР, но и членов их семей, а также беженцев и вынужденных переселенцев (в том числе детей и подростков). Улучшение систем оказания психологической помощи должно включать в себя разработку необходимой методологической базы, а также организацию переподготовки и повышения квалификации специалистов-психологов.

Отдельным пунктом господин Путин также поручил разработать и представить предложения об установлении в России нового профессионального праздника – Дня психолога.

В 2022 году в России резко вырос спрос на услуги психологической помощи. Эксперты объясняют возросшие показатели как политическими событиями, так и естественным ростом популярности психологической помощи.

Подробнее об этом – в материале «Ъ» «Психологов поднимают по тревоге».

Григорий Лейба

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