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Коммерсантъ FM
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В Сбербанке признали проблемы с эквайринговой системой

Сегодня источники издания Frank Media сообщили о сбое в эквайринговой системе Сбербанка. В банке и Национальной системе платежных карт (НСПК) сообщили, что сегодня наблюдались «кратковременные трудности», однако сейчас операции проходят в штатном режиме.

«7 марта в период с 12:20 до 14:20 наблюдались кратковременные трудности с обработкой операций на точках подключения НСПК-Сбер. После 14:20 операции проходят в штатном режиме»,— рассказали «Ъ» в НСПК.

Ранее Frank Media сообщали о неудачных попытках оплаты покупок через терминалы Сбербанка и жалобах ритейлеров на технический сбой.

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