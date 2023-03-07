Frank Media: в эквайринговой системе Сбербанка произошел сбой

Ритейлеры жалуются на проблемы с оплатой покупок через терминалы Сбербанка, сообщает Frank Media. По словам собеседника издания, работающего в розничной сети магазинов, техподдержка Сбербанка уведомила ритейлеров о техническом сбое.

«В одном из случаев клиент не смог оплатить покупку картами Альфа-банка и Тинькофф банка сразу в нескольких магазинах с эквайрингом Сбера, при этом оплата через карту банка "Точка" прошла»,— говорится в материале издания.

Несколько других собеседников Frank Media также рассказали о неудачной попытке оплаты покупок через терминалы Сбербанка даже после нескольких попыток. В банке эту ситуацию пока не комментировали.