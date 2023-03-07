Бывшего депутата избрали на строгий режим

Ленинский райсуд Перми приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего депутата законодательного собрания региона Александра Телепнева. Он был признан виновным в совершении хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия. Год назад в баре Александр Телепнев стал кидать в персонал и посетителей посуду и предметы мебели, в результате чего пострадали два человека. Гособвинение предлагало приговорить его к пяти годам строгого режима, так как Александр Телепнев в 2018 году уже был осужден за избиение музыканта DJ Smash. Подсудимый вину частично признал и помирился с потерпевшими.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Телепнев в Свердловском районном суде Перми

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Телепнев в Свердловском районном суде Перми

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении бывшего депутата, а ныне бизнесмена Александра Телепнева рассматривалось в суде в течение нескольких месяцев, а расследовалось почти шесть. События, которые легли в основу обвинения, произошли в ночь на 30 апреля прошлого года в баре «Наташа», где Александр Телепнев отдыхал со своей знакомой.

«Используя малозначительный повод» и «явно нарушая общественный порядок и проявляя неуважение к обществу», Александр Телепнев совершил хулиганский поступок — бросил в присутствующих стеклянный стакан, ведро для льда и барный стул.

Посуда попала в бармена, а стул угодил в посетителя, оба потерпевших получили травмы. Поступок Александра Телепнева зафиксировали камеры наблюдения на территории бара.

Уголовное дело в отношении экс-депутата было возбуждено следственными органами УМВД Перми во второй половине мая 2022 года. Александр Телепнев был вызван на допрос, после которого его задержали в порядке ст. 91 УПК РФ, затем суд продлил этот срок еще на 72 часа. Тем не менее суд отказал следствию в удовлетворении ходатайства о заключении экс-депутата под стражу, избрав в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Сам Александр Телепнев не отрицал, что бросался в посетителей предметами, но не согласился с квалификацией этих действий по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По его словам, его вывело из себя поведение персонала заведения, работники которого перепутали счета. Подсудимый утверждал, что его агрессия была направлена исключительно на бармена.

Его защитник настаивал на квалификации действий доверителя по ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение вреда здоровью небольшой тяжести из хулиганских побуждений). Также Александр Телепнев пояснил, что компенсировал ущерб потерпевшим и примирился с ними. В ходе судебного заседания последние попросили не наказывать его строго.

В прениях старший помощник Ленинского района Евгений Петухов предложил приговорить Александра Телепнева к пяти годам колонии строгого режима. Гособвинитель напомнил, что подсудимый совершил рецидив: в 2018 году он уже был осужден за два преступления против личности.

Напомним, что тогда Александр Телепнев вместе с товарищем Сергеем Ванкевичем был привлечен к уголовной ответственности за нападение на музыканта Андрея Ширмана (DJ Smash) в клубе «Дом культуры». Тогда их действия были квалифицированы как причинение вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Бывший депутат получил два года колонии поселения, а затем мировой суд добавил ему еще два месяца за избиение 19-летнего пермяка в том же клубе. В ноябре 2019 года Александр Телепнев был освобожден условно-досрочно, не отбыв до конца срока год и 14 дней.

В итоге судья Марина Насибулина вынесла приговор, которым Александру Телепневу было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Также она вынесла частное постановление в отношении трех адвокатов Александра Телепнева, о чем просила сторона гособвинения. По мнению прокуратуры, защитники без уважительных причин не являлись для участия в судебных заседаниях. На эти факты суд просит обратить внимание руководство адвокатских палат Пермского края и Москвы, а также управлений Минюстов по этим регионам с целью недопущения в дальнейшем «неподобающего поведения».

Адвокат Ильдар Салахиев полагает, что в данном случае позиция потерпевших для квалификации действий подсудимого не имеет значения. «Судя по резолютивной части приговора, суд квалифицировал их по ч. 2 ст. 213 УК РФ, то есть умысел подсудимого был направлен на грубое нарушение общественного порядка с использованием предметов в качестве оружия, а не на причинение вреда здоровью конкретным гражданам. Также следует отметить, что инкриминируемые действия были совершены в публичном месте, на глазах большого числа людей».

Дмитрий Астахов, Пермь