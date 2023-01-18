Обвиняемый в хулиганстве экс-депутат заксобрания помирился с потерпевшими

Потерпевшие от действий экс-депутата краевого заксобрания Александра Телепнева заключили с ним мировое соглашение, им возместили ущерб. Как сообщает 59.ru, об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания суда по уголовному делу в отношении господина Телепнева.

Александр Телепнев обвиняется в совершении хулиганства с применением предметов, используемых в качестве оружия, на территории бара «Наташа». В ночь на 30 апреля 2022 года он бросал в посетителей и персонал стаканом, ведром для льда и барным стулом. Пострадали два человека. В ходе следствия господин Телепнев признал свою вину.

Уголовное дело рассматривается в Ленинском суде Перми.