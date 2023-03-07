Экс-военком из Уфы, обвиняемый во взяточничестве, пошел на сделку с гособвинением

Калининский райсуд Уфы сегодня, 7 марта, в закрытом режиме провел судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константина Выропаева. Подсудимый обвиняется в получении взятки за выдачу военных билетов (ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Он признал вину, прозвучало в суде.

Судья Тимур Хасанов объяснил причину проведения процесса в закрытом режиме тем, что Константин Выропаев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его показания, отметил судья, фигурируют в другом уголовное деле, расследование которого еще не завершено. «Озвученная (информация.— “Ъ”) в открытом судебном заседании на данной стадии может привести к разглашению тайны следствия»,— сообщил Тимур Хасанов.

Как следует из материалов дела, Константин Выропаев с апреля 2019 года по июнь 2020 года по просьбе своего знакомого Фарита Самигуллина поставил на воинский учет спортсменов призывного возраста. За свои услуги он получил два абонемента на хоккейные матчи общей стоимостью 70 тыс. руб., а также еще три взятки на общую сумму около 400 тыс. руб. В двух эпизодах посредником выступила супруга подозреваемого Анжелика Выропаева. В феврале ее приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 510 тыс. руб. Свою вину она признала.

Фарит Самигуллин находится под следствием. Прения сторон по делу Константина Выропаева назначены на 17 марта.

Венера Хисамова, Уфа