Вынесен приговор супруге сотрудника уфимского военкомата за посредничество во взяточничестве

Судья Калининского райсуда Уфы Нафиса Сафиуллина приговорила к трем годам условно и штрафу в размере около 500 тыс. руб. Анжелику Выропаеву — супругу бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов Константина Выропаева. Она признана виновной в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, подсудимая дважды была посредником между супругом и желающими получить освобождение от воинской службы. Анжелика Выропаева признала вину.

Гособвинитель просил назначить подсудимой 1,5 млн руб. штрафа.

В суде установлено, что в июне 2021 года Выропаева получила от своей знакомой часть средств от общей суммы 140 тыс. руб. для передачи начальнику отделения военного комиссариата, чтобы освободить сына женщины от призыва. В сентябре подсудимая сообщила знакомой об увеличении суммы взятки до 170 тыс. руб., на что женщина согласилась и передала ей еще 130 тыс. руб. С ноября по декабрь 2021 года Константин Выропаев организовал прохождение медицинского освидетельствования и оформление подложного заключения, согласному которому сын женщины был освобожден от призыва на военную службу и зачислен в запас.

Венера Хисамова

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