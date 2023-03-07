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Коммерсантъ FM
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«Яндекс Еда» запустилась в Узбекистане

Сервис доставки еды «Яндекс Еда» начал работать в Узбекистане. Приложение доступно на узбекском, английском и русском языках, заказ можно сделать из 200 заведений Ташкента. В будущем компания намерена увеличить число партнеров. Будет ли сервис работать в других городах, не уточняется. Онлайн-сервис также работает в России, Казахстане, Белоруссии и Армении.

В августе 2021 года «Яндекс» за $1 млрд выкупил доли Uber в «Яндекс Еде», «Лавке», «Доставке» и своем беспилотном подразделении. По условиям сделки «Яндекс» получил право преимущественного выкупа оставшейся 29-процентной доли Uber в совместном предприятии MLU B.V. по цене в диапазоне $1,8–2,0 млрд. В конце февраля, по данным «Интерфакса», подкомиссия в правительственной комиссии по иностранным инвестициям согласовала сделку по покупке «Яндексом» доли Uber.

Лаура Кеффер

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