«Интерфакс»: комиссия кабмина согласовала сделку о выкупе «Яндексом» доли Uber в России

Подкомиссия в правительственной комиссии по иностранным инвестициям согласовала сделку по покупке «Яндексом» доли Uber в их совместном предприятии MLU B.V., сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к правкомиссии.

Uber и «Яндекс» создали совместное предприятие в феврале 2018 года. MLU B.V. зарегистрирована в Нидерландах. Компания управляет агрегаторами такси «Яндекс Такси» и Yango, а также брендом Uber в России и СНГ.

Собеседник агентства заявил, что «Яндекс» выкупил долю Uber с дисконтом не меньше 50% к оценке пакета. Размер оценки источник не уточнил.

В начале февраля Forbes со ссылкой на источники сообщал, что «Яндекс» договаривается с Uber о выкупе 29%-ной доли в СП. В случае одобрения сделки «Яндекс» станет стопроцентным владельцем MLU B.V. По словам источника журнала в инвестиционном сообществе, «Яндекс» заплатит за долю Uber около $925 млн.

В августе 2021 года пресс-служба «Яндекса» сообщила, что российская компания за $1 млрд выкупила доли Uber в «Яндекс Еде», «Лавке», «Доставке» и своем беспилотном подразделении. По условиям сделки, «Яндекс» получил право преимущественного выкупа оставшейся 29-процентной доли Uber в совместном предприятии по цене в диапазоне $1,8–2 млрд.

Эрдни Кагалтынов