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КПРФ просит прокуратуру подать в суд на РЭК за отмену «ночного» тарифа на электричество

Депутаты законодательного собрания Свердловской области от КПРФ попросили прокурора региона Бориса Крылова подать иск против Региональной энергетической комиссии (РЭК), требуя вернуть «ночной» тариф на электроэнергию в выходные и праздничные дни. Об этом сообщил лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев.

«Мы считаем, что отмена “ночного” тарифа привела к необоснованному росту цен, а также нарушила права потребителей электрической энергии. Отмена данного Постановления РЭК устранит нарушение прав граждан, а также уменьшит необоснованный рост расходов на электроэнергию»,– написал депутат на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, в ноябре 2022 года РЭК Свердловской области повысил тарифы на электричество на 35%, однако в скором времени снизил цены по решению ФАС. После этого в регионе отменили «ночной» тариф в выходные и праздничные дни. Впоследствии ФАС проанализировала решение РЭК об изменении тарифов на электроэнергию и сочла, что комиссия могла допустить нарушения закона.

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