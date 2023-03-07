Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Губернатор Севастополя объяснил учениями информацию о взрывах в районе аэродрома Бельбек

Информация, распространяемая в соцсетях, о взрыве в районе военного аэродрома Бельбек под Севастополем не соответствует действительности, в окрестностях города проходят учения, заявил губернатор Михаил Развожаев.

Михаил Развожаев

Михаил Развожаев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Михаил Развожаев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее местные власти говорили о возможном усилении мер безопасности в городе после теракта в Брянской области.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...