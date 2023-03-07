Губернатор Севастополя объяснил учениями информацию о взрывах в районе аэродрома Бельбек

Информация, распространяемая в соцсетях, о взрыве в районе военного аэродрома Бельбек под Севастополем не соответствует действительности, в окрестностях города проходят учения, заявил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Развожаев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Михаил Развожаев

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь. На внешнем рейде идет тренировка корабельных расчетов. В городе все спокойно»,— написал губернатор в своем Telegram-канале.

Ранее местные власти говорили о возможном усилении мер безопасности в городе после теракта в Брянской области.

Александр Дремлюгин, Симферополь