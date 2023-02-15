«Ведомости»: в России выросло число мошенников, которые предлагают услуги по регистрации в ChatGPT

В российском интернете появились сайты мошенников, которые предлагают предоставить доступ к аккаунту для работы с чат-ботом ChatGPT. С декабря 2022 года к февралю 2023 года их число выросло с трех до 41. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные «РТК-Солар», BI.Zone и Group-IB.

По оценке «РТК-Солар», в декабре 2022 года в России было три домена, ассоциированных с ChatGPT, в январе их число достигло 17, в первые недели февраля — 41. По данным BI.Zone, с января в сети появилось 5233 домена с сочетанием chatgpt в названии, 53 из них — в доменной зоне .ru.

Как пояснили в Group-IB, мошенники могут использовать два способа для обмана пользователей. Пользователь может использовать временный зарубежный номер для регистрации, после чего его аккаунт могут украсть. Также пользователь может перевести деньги за покупку уже существующего аккаунта или помощь в его регистрации, однако так и не получить доступ к нему.

По данным «Ведомостей», стоимость услуг по регистрации аккаунта может варьироваться от 11 руб. за покупку номера для самостоятельной регистрации до 400 руб. за уже готовый аккаунт.

ChatGPT запущен в ноябре 2022 года. Чат-бот позволяет писать тексты на различных языках, а также код для программного обеспечения. В феврале Google, Microsoft, Baidu, Opera сообщили о планах интегрировать ChatGPT в свои продукты или запустить аналогичные программы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генератор слов загипнотизировал миллионы».

Олеся Павленко