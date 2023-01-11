Foreign Policy: Турция поставляет Украине кассетные боеприпасы

С ноября 2022 года Турция начала поставлять Украине улучшенные боеприпасы двойного назначения (DPICM), сообщило Foreign Policy со ссылкой источники. Эти боеприпасы разработаны США и производись в Турции во времена холодной войны в рамках соглашения двух стран о совместном производстве.

По данным издания, украинские власти просили Вашингтон отправить эти боеприпасы. Они получили отказ из-за того, что США запрещено экспортировать DPICM в соответствии с внутренним законодательством, потому что у этих боеприпасов высокий процент брака. Как уточнил один из источников Foreign Policy, Турция была единственной страной, от которой Украина могла получить DPICM.

Вчера, 10 января, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара поддерживает так называемую формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. Тот в декабре 2022 года предложил план по «ускорению наступления мира на Украине». Он включает в себя поставки новых типов вооружений Киеву, энергетическую и финансовую поддержку и «новую дипломатию».

Подробнее о плане читайте в публикации «Ъ» «Вы саммит-то кто».

Лаура Кеффер