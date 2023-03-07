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Коммерсантъ FM
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Число погибших в землетрясениях в Турции выросло до 46,1 тыс. человек

В результате землетрясений на юго-востоке Турции погибли 46 104 человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Сегодня, когда позади четвертая неделя после землетрясений, мы более четко видим масштабы пережитой нами катастрофы и глубже чувствуем боль наших потерь»,— сказал господин Эрдоган в телеобращении по итогам заседания правительства страны. Его слова приводит Anadolu.

Реджеп Тайип Эрдоган добавил, что в ближайшие два месяца власти страны собираются начать строительство 244 тыс. зданий и 75 тыс. домов сельского типа в пострадавших районах. По его словам, всего в этих регионах построят 488 тыс. новых домов.

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. Землетрясения также затронули Сирию. Ранее в МВД Турции сообщали о 45 968 погибших, среди них 4267 — граждане Сирии. По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов на 12 февраля, в Сирии погибли по меньшей мере 5,7 тыс. человек.

О политической ситуации в Турции на фоне землетрясений и выборов — в материале «Ъ» «На одного Эрдогана пойдут ввосьмером».

Олеся Павленко

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