В землетрясениях в Турции и Сирии погибли почти 46 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии достигло 45 968 человек, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«На сегодняшний день в результате землетрясений погибли 45 968 человек, среди них 4267 — сирийцы»,— сказал господин Сойлу (цитата по «Интерфакс»).

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, а позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. Землетрясения также затронули Сирию. Ранее было известно, что в Турции погибли 45 089 человек, в Сирии на территории, контролируемой правительством,— 1414. По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов на 12 февраля, в Сирии погибли по меньшей мере 5,7 тыс. человек, также сообщалось о жертвах среди сирийских беженцев в Турции.

20 февраля в Турции и Сирии произошли новые землетрясения, в результате пострадали более 1 тыс. человек.

Подробнее о последствиях — в материале «Ъ» «Потрясениям нет конца».

Олеся Павленко