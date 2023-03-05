Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В землетрясениях в Турции и Сирии погибли почти 46 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии достигло 45 968 человек, сообщил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

«На сегодняшний день в результате землетрясений погибли 45 968 человек, среди них 4267 — сирийцы»,— сказал господин Сойлу (цитата по «Интерфакс»).

В ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, а позже в тот же день — еще одно, магнитудой 7,6. Землетрясения также затронули Сирию. Ранее было известно, что в Турции погибли 45 089 человек, в Сирии на территории, контролируемой правительством,— 1414. По данным управления ООН по координации гуманитарных вопросов на 12 февраля, в Сирии погибли по меньшей мере 5,7 тыс. человек, также сообщалось о жертвах среди сирийских беженцев в Турции.

20 февраля в Турции и Сирии произошли новые землетрясения, в результате пострадали более 1 тыс. человек.

Подробнее о последствиях — в материале «Ъ» «Потрясениям нет конца».

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...