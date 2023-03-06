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Коммерсантъ FM
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В Госдепе сообщили о недавних контактах с послом РФ в США Антоновым

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов недавно общался с дипломатами из Госдепа США. Об этом сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

Анатолий Антонов

Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

Анатолий Антонов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

«Да, не вдаваясь в детали могу сказать, что посол Антонов провел ряд контактов, в том числе личных, и в последнее время с соответствующими сотрудниками Госдепартамента»,— cказал господин Прайс в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

Он отметил, что США и Россия продолжают поддерживать открытые каналы коммуникации. Анатолий Антонов, по словам господина Прайса, «один из аспектов этой коммуникации».

В феврале в Пентагоне также заявляли, что связи с Москвой остаются открытыми и используются «при необходимости» для информирования российской стороны о важных событиях. 17 февраля замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Вашингтон «обрубил все каналы обсуждения тем, за исключением двух-трех». По его словам, отношения Соединенных Штатов и России можно охарактеризовать «как хуже некуда».

Лусине Баласян

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