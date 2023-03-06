Chateau d'Avize сменил владельца

Семья Титовых продала свое производство шампанского во Франции. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» владела винным хозяйством Chateau d'Avize на протяжении 12 лет. Но, как пояснил РБК президент группы Павел Титов, отказаться от актива пришлось из-за сложностей ведения бизнеса во Франции. Он уточнил, что сделку закрыли еще в январе прошлого года. Новым владельцем стал предприниматель из местных виноделов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Возможно, российские бизнесмены не смогли развивать производство из-за низкого спроса. Бутылка шампанского от Титовых стоила в России 17 тыс. руб. Для массового потребителя это недоступная роскошь, а для ценителей премиальных напитков, наоборот, недостаточно элитно, пояснила корреспондент “Ъ FM” во Франции Дарья Злотникова: «Сам бизнес развивался довольно медленно. В целом войти в Шампань посторонним довольном сложно, это закрытый регион на французском винодельческом рынке. В этом смысле проникнуть, например, в Бордо или Бургундию гораздо проще.

Шампань — регион очень маленький, со своими привилегиями, в том числе за счет защищенного географического наименования шампанских вин, которые могут производиться только там. Стоимость гектара виноградников в этом секторе очень высокая по сравнению с другими винодельческими регионами. Связано это и со спецификой производства, и с различными историческими факторами, которые наслаивались годами.

"Абрау-Дюрсо" работает по большей части на российский рынок, развивая виноградники в разных регионах. Ввозить французские шампанские вина в РФ — задача сложная, поскольку ценовой порог у этой категории довольно высокий. При этом российский потребитель еще недостаточно чувствителен к подобной специфике. Для многих шампанское — просто игристое вино, хотя во Франции шампанское и остальные игристые вина разделены, в том числе в ценовой категории.

Есть вероятность, что Титов решил отказаться от этого проекта из-за невозможности масштабировать и везти свою продукцию в Россию.

Большинство экспертов еще во времена его развития говорили, что проект скорее имиджевый — для владения виноградниками в Шампани, это определенная регалия. Но обороты там делать сложно, как и развиваться на международном рынке. Для этого нужно иметь своего потребителя. В РФ покупатель гораздо более чувствителен к топовым маркам — Moet & Chandon, Louis Roederer, Ruinart. Брать французское шампанское, скажем так, средней руки, у которого нет маркетинговой поддержки, он будет редко».

Подробности сделки, в том числе сумма, не раскрываются. Но вполне возможно, что речь шла о продаже бизнеса на пике выручки, считает винодел Павел Швец: «Официального запрета со стороны правительства Франции на экспорт в Россию винодельческой продукции нет. Сами виноделы в индивидуальном порядке решают, продавать российским фирмам те или иные вина или нет.

Ассоциация производителей Шампани — неправительственная организация, объединяющая многих производителей шампанского, достаточно мощная и влиятельная — обратилась с письмом к своим членам с рекомендацией воздержаться от продажи россиянам шампанского. Как это могло повлиять на сделку? Могу предположить, что они продали свое хозяйство на пике, заработав кучу денег, поскольку это развивающийся рынок, цены на шампанское растут».

Компания «Абрау-Дюрсо», принадлежащая семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в 2010 году купила французское шато, производственный комплекс, рассчитанный на 2 млн бутылок в год, и подвалы для хранения вина общей вместимостью около 5 млн бутылок. Сами виноградники российские предприниматели взяли в аренду на 25 лет. Первая коммерческая партия именного шампанского Chateau d'Avize была выпущена в 2017 году. Сейчас, после продажи актива, за семейным бизнесом все еще остался винный бренд Titov & Fils.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова, Сабина Адлейба