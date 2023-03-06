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Коммерсантъ FM
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«Абрау-Дюрсо» продала шампанский дом во Франции

Группа компаний «Абрау-Дюрсо» продала французский шампанский дом Chateau d'Avize, сообщил РБК президент группы Павел Титов. По его словам, сделка состоялась еще в январе 2022 года, ее сумму он не раскрыл.

Господин Титов пояснил, что решение о продаже приняли из-за того, что «Абрау-Дюрсо» становилось все сложнее работать во Франции. Он рассказал, что актив продали местному виноделу, но другие подробности не привел.

Шато было основано еще в XIX веке в коммуне Авиз на северо-востоке Франции. Сейчас оно производит три марки вин: Foliage, Chateau d'Avize, Titov & Fils («Титов и сын»). Исключительные права на торговую марку Chateau d'Avize были закреплены за компанией Societe Du Chateau D'Avize, которую ликвидировали в декабре 2022 года.

Президент «Абрау-Дюрсо» уточнил, что после сделки бренд Titov & Fils остается за семьей Титовых. Также компания договорилась с новым владельцем о дальнейшем производстве и импорте в Россию этого вина, но поставки могут быть затруднительны из-за ограничений Евросоюза (ЕС), добавил господин Титов.

ЕС в рамках пятого пакета санкций, введенного в апреле 2022-го, запретил импорт российских алкогольных напитков. По оценкам «Агроэкспорта», в 2021 году Россия поставила на внешние рынки более 2,7 млн дал крепких алкогольных напитков стоимостью $195 млн, включая 2,3 млн дал водки на $160 млн.

О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «Пивовары померились объемами».

Лаура Кеффер

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