В грузинском парламенте депутаты устроили очередную потасовку во время обсуждения законопроекта об иностранных агентах. Оппозиция готовит масштабный митинг в ближайшие дни. Противники документа уверены, что он копирует аналогичный российский закон и ставит целью сорвать евроинтеграцию Грузии. Инициаторы нововведения говорят о защите суверенитета республики от внешних посягательств. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что страна находится на перепутье между Западом и Россией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Грузии кипят страсти. Депутаты устроили, мягко скажем, потасовку. На улицах протесты. Действо транслируют национальные телеканалы. Что же случилось? Обсуждается закон об иностранных агентах. Да-да, что-то слышится родное. Если кратко, предыстория вопроса такова: большинство в парламенте на сегодня контролируется правящей партией «Грузинская мечта».

Ее лидером является Бидзина Иванишвили, который считается пророссийским политиком. Сам он называет себя независимым деятелем, равно как и его соратники. Формально никто не против прозападного курса. Однако по факту получается, что страна находится ближе к российским жизненным ориентирам, мягко говоря.

Еще нужно напомнить, что в Грузию вернулся Михаил Саакашвили. Сейчас он находится в больнице — его состояние оценивается как тяжелое. Экс-президент проходит по нескольким уголовным делам. Он, собственно, знал, что его посадят, но все равно вернулся, причем нелегально. Общественность, в том числе и на Западе, требует отпустить его на лечение. Официальный Тбилиси против, несмотря на серьезное давление.

Теперь вернемся к началу: зачем нужен закон об иностранных агентах? Официальная причина звучит не совсем четко. Авторы утверждают — и здесь опять можно услышать до боли знакомые тезисы, — мол, в Америке, колыбели демократии, аналогичный закон имеется, значит, и у нас в Грузии тоже должен быть. И заодно, между прочим, это хорошая профилактика цветных революций. А то расплодились НКО разные, журналисты неподконтрольные, слишком вольно мыслящие.

Существует убеждение, и, видимо, не только в России, что вольно мыслить можно исключительно на иностранные деньги.

Цивилизованному Западу все это, естественно, не нравится. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обещает наложить на документ вето. Если же говорить в целом, заметно, что борьба за постсоветское пространство идет полным ходом. Вот и в Молдавии тоже неспокойно — там происходит нечто похожее. Решается вопрос, каким путем пойдут эти бывшие советские республики.

Что касается Грузии, с законом об иноагентах и арестованным президентом-реформатором получить пропуск в западный мир будет ох как непросто. Возможно, в этом и состоит главная задача — не нужен нам Евросоюз, пойдем мы своим независимым путем. Может быть, при малой поддержке исторического союзника. И вот опять приходится констатировать: не все здесь однозначно. Оттолкнет Запад республику, и тогда точно придется строить суверенную демократию. Впрочем, закон пока не принят. Ему оказывается противодействие по многим каналам, в том числе и физически.

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