В «Яндексе» нашлась выручка

Общая выручка «Яндекса» за 2022 год выросла на 46%, превысив 520 млрд руб., скорректированная чистая прибыль почти удвоилась до 10,8 млрд руб. В компании связывают динамику с показателями в сегментах поиска и умных устройств. По мнению аналитиков, в первую очередь «Яндексу» удалось воспользоваться уходом с российского рекламного рынка иностранных игроков. В то же время на 2023 год «Яндекс» прогнозов не делает, обещая лишь завершить разделение активов на российские и международные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Ъ» ознакомился с отчетностью «Яндекса» за октябрь—декабрь и полный 2022 год. Компания сообщила о росте годовой выручки на 46%, до 521,7 млрд руб. Cкорректированная чистая прибыль составила 10,8 млрд руб. (в 2021 году — 5,6 млрд руб.), скорректированная EBITDA — 64,1 млрд руб. (против 32,1 млрд руб. в 2021 году). В последнем квартале года динамика выручки сохранилась — она выросла на 49%, до 164 млрд руб., в то время как EBITDA выросла на 77%, до 17,2 млрд руб. Однако скорректированная чистая прибыль упала на 72%, до 747 млн руб.

Один из факторов снижения прибыли — рост убыточности в сегментах райдтеха (сервисы такси и каршеринга) и доставки, считает главный аналитик «РегБлока» Анна Авакимян. Убыток по скорректированной EBITDA группы райдтеха и электронной коммерции в четвертом квартале составил 10,6 млрд руб. против 7,3 млрд руб. годом ранее. Выручка сегмента за год выросла на 57%, до 260,7 млрд руб., убыток по скорректированной EBITDA увеличился на 37%, до 19 млрд руб. Вторая причина, по мнению эксперта, «носит фундаментальный характер»: выручка компании рублевая, а долговые обязательства — валютные: «Таким образом, ослабление рубля значительно ухудшает финансовые результаты компании, несмотря на улучшение операционных показателей».

Значительную часть доходов «Яндекса» в октябре—декабре обеспечил сегмент «Поиск и портал» — 69,7 млрд руб. (рост на 47% год к году).

Скорректированная EBITDA в нем составила 36 млрд руб. Выручка сегмента за год увеличилась на 38%, до 224,6 млрд руб., EBITDA — на 45%, до 116,8 млрд руб. Общая поисковая доля «Яндекса» на российском рынке, по его собственным данным, увеличилась на 2,4 п. п., до 62,6%. Также в компании отметили вклад в доходы бизнеса умных устройств: квартальная выручка от последних выросла на 189%, до 11,7 млрд руб.

Количество подписчиков «Яндекс Плюса» к концу 2022 года достигло 19,3 млн (итог 2021 года — 11,6 млн), число активных зрителей «Кинопоиска» за месяц — 8,4 млн (в конце 2021 года «Яндекс» сообщал об «около 6 млн»). Компания сообщила, что увеличила выручку сегмента «Плюс и развлекательные сервисы» на 84%, до 12 млрд руб. Одной из причин роста «Яндекс» назвал изменение тарифов: в ноябре 2022 года компания убрала наиболее дешевый вариант подписки «Яндекс Плюса».

При небольшом росте поисковой доли удалось заметно нарастить выручку в этом сегменте, отметил аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын: «Компания воспользовалась удачной ситуацией на рынке интернет-рекламы, откуда ушли зарубежные рекламодатели. Не все компании оказались к этому готовы». По его словам, росту доходов способствовала и синергия между сервисами «Яндекса», особенно в части заказа такси, доставки и электронной коммерции. Реструктуризация компании, по мнению господина Делицина, может лишить российскую часть компании «технологий далекого будущего, но не ближайшего».

Годовая выручка компании превысила прогноз, приведенный в прошлогодней отчетности (490−500 млрд руб.), отозванный, впрочем, самим «Яндексом» еще в апреле 2022 года. Компания не стала оглашать и ожидания на 2023 год, лишь обозначив одной из ключевых задач «завершение предложенной корпоративной реструктуризации». Речь идет о плане, представленном в ноябре 2022 года, по которому нидерландская Yandex N.V. (головная структура группы) может выйти из большинства сегментов бизнеса «Яндекса». В письме к акционерам компания заверяет, что «активно работает» над реструктуризацией.

Также в 2023 году «Яндекс» планирует «сохранить фокус на финансовой дисциплине и операционной эффективности». Компания продлит программу денежных компенсаций, введенную для сотрудников из-за невозможности предоставлять опционы — в течение 2022 года «Яндекс» потратил на компенсации 18,5 млрд руб.

Юрий Литвиненко