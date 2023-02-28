«Яндекс» отправит в путешествие

«Яндекс» запустил альтернативу Booking.com. Сервис «Яндекс. Путешествия» от российского IT-гиганта представил мобильное приложение для бронирования отелей и поиску авиабилетов по всему миру. Как сообщили “Ъ FM” в самой компании, пользователям доступно более 1 млн отелей с фото и отзывами, а также маршруты от сотен авиаперевозчиков. Кроме того, в приложении есть информация о погоде на выбранные даты, рекомендации для мероприятий в каждой локации, а также доступна круглосуточная клиентская поддержка в чате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Впрочем, решить возможные проблемы с бронированием можно будет не только в переписке с сервисом, рассказал директор по продукту «Яндекс. Путешествий» Евгений Абрамзон: «Мы старались сделать максимально удобное для пользователей приложение. Мы понимаем, как неприятны могут быть накладки, если что-то пойдет не так в путешествии. Если, например, не заселил отель или еще что-то произошло, мы обязательно поможем, найдем другую подходящую гостиницу и решим проблему. Для этого достаточно просто написать в чат или позвонить, связаться с сервисом любым удобным способом».

«Яндекс. Путешествия» в прошлом году попали в официальный перечень Минцифры. Ведомство после ухода с рынка иностранных игроков, таких как Airbnb, Hotels.com и Booking.com, опубликовало список отечественных сервисов по бронированию. Власти, например, рекомендовали использовать платформы «Островок» и Ozon Travel.

Отелям, впрочем, сейчас не так выгодно работать с российскими платформами, отметил управляющий партнер гостиничной компании «Альянс Отель Менеджмент» Сергей Колесников: «С уходом Booking.com мы ожидали перераспределения определенной части аудитории на других агрегаторов. Не могу сказать, что это произошло. В большей степени тот клиент, который бронировал отели через этот сервис, переключился на самостоятельный поиск объектов. Стали активнее работать и собственные сайты гостиниц, так как для отельеров они выгоднее, потому что комиссия несопоставима.

Booking.com в свое время брал 18-20% от стоимости брони. У российских компаний ставка была поменьше, порядка 15%. Но некоторые отечественные агрегаторы со временем повысили комиссию в надежде, что к ним придут пользователи.

Однако сейчас самый выгодный формат для пользователей — это сайт гостиницы и стойка администратора в отеле».

Уход зарубежных сервисов бронирования в прошлом году заметно поднял трафик их российским конкурентам. Аналитики компании МТС Travel в начале февраля 2023-го выяснили, что число запросов от уникальных пользователей у отечественных площадок в среднем выросло более чем втрое.

Но возможные проблемы с путешествиями зачастую в итоге решают не агрегаторы, а сами отели или авиакомпании, однако есть и исключения, подчеркнул адвокат Дмитрий Лесняк: «Такие сервисы — не более чем агенты конечного клиента. За определенную комиссию они предоставляют возможность легко забронировать перечень сторонних площадок, но с исполнителями этих услуг пользователю придется взаимодействовать уже самостоятельно.

Если они нарушают какие-то свои обязательства, то все претензии предъявляются непосредственно определенному перевозчику, гостинице и так далее, кроме случаев, когда агент довел какую-то явно недостоверную или неполную информацию. Допустим, произошел технический сбой, когда вы бронировали некий авиарейс, или система позволила оплатить место в гостинице, которое продано другому клиенту.

У нас в закон "О защите прав потребителя" внесены специальные изменения, в частности, введено понятие "агрегатор" и его обязанность предоставлять полную и достоверную информацию потребителю. За нарушение в этой сфере он отвечает возмещением убытков».

Тем временем, по данным Российского союза туриндустрии, сейчас граждане активно бронируют туры на лето внутри страны. Продажи выросли на 40–50% по сравнению с прошлым годом. В отрасли такой показатель называют беспрецедентным, даже несмотря на то, что в прошлом году ещё действовала программа кэшбэка.

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Владимир Расулов