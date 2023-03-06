Петербург вошел в список регионов-рекордсменов по числу выданных IT-ипотек

Петербург оказался в числе регионов-лидеров по количеству ипотек для IT-специалистов за все время существования льготной программы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Первое место в рейтинге заняла Москва, за ней идет Петербург. В пятерку рекордсменов вошли Новосибирская, Ярославская и Свердловская области. Программой воспользовались сотрудники IT-компаний в 80 регионах России.

За все время действия программы в банки поступило более 23 тыс. заявок от сотрудников IT-компаний, из них одобрено 13,4 тыс. «На сегодняшний день выдано уже более 7,2 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 64,5 млрд руб»,— отметили в пресс-службе.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что льготная ипотека доступна для сотрудников около 20 тыс. IT-компаний, которые получили аккредитацию Минцифры РФ. Ожидается, что общий объем выданных ипотечных кредитов с 2022 по 2024 год составит около 240 млрд руб., что составляет более 50 тыс. специалистов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге резко вырос спрос на технических специалистов.

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