В Петербурге резко вырос спрос на технических специалистов

В феврале 2023 года петербургские компании разместили на 65% больше вакансий для инженеров различных специализаций, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом пишет «РБК-Петербург» со ссылкой на отчет hh.ru.

Как отмечают аналитики, наибольший рост спроса наблюдается у работодателей из строительной отрасли — в феврале они разместили 17% приложений о работе. Кроме того, в этой сфере требуются системные инженеры, инженеры пусконаладочных работ, инженеры по качеству, инженеры по охране труда и технике безопасности, инженеры-экологи, инженеры по эксплуатации, инженеры-конструкторы, инженеры-проектировщики, инженеры производственно-технического отдела и другие.

На втором месте по спросу на инженеров и количеству новых рабочих мест — работодатели из IT-сферы, они заняли 11% вакансий. На третьем — компании из сферы приборостроения и производства бытовой техники и электроники — 7%.

Рост спроса на технических специалистов наблюдается и в других регионах страны, отмечают эксперты. Наибольший дефицит технических сотрудников отмечается в сфере тяжелого машиностроения, металлургии, ретейла, сферы энергетики, нефти и газа, телекоммуникаций и в добывающей отрасли. В среднем конкурс на одну вакансию инженера не более четырех человек.

Как отмечают аналитики, дефицит кадров отразился на уровне средних зарплат — они увеличились за год на 10%, до 80 тыс. руб. Максимально петербургские инженеры получают до 180, 200 или 250 тыс. руб. в месяц.

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