Даниилу Медведеву улыбается весна

Блестящая победная серия Даниила Медведева на турнирах в Роттердаме, Дохе и Дубае позволила ему за последние три недели подняться в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) с 11-го на 6-е место. Судя по всему, Медведев вот-вот войдет в пятерку сильнейших теннисистов мира и будет иметь реальные шансы на место в топ-3. Правда, чтобы продолжить свое восхождение, ему требуется успешнее, чем в прошлые годы, выступить на крупных турнирах в Индиан-Уэллсе (8–19 марта) и Майами (22 марта — 4 апреля), а затем — на грунтовой серии, которая завершится в Париже на Roland Garros.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успешное выступление Даниила Медведева на ближайших турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами крайне важно для него с точки зрения борьбы за место в первой тройке мирового рейтинга

Фото: Pim Waslander / Soccrates / Getty Images Успешное выступление Даниила Медведева на ближайших турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами крайне важно для него с точки зрения борьбы за место в первой тройке мирового рейтинга

Фото: Pim Waslander / Soccrates / Getty Images

Беспроигрышная серия Даниила Медведева из 14 матчей в феврале и начале марта не является для него рекордной. В конце 2020 и начале 2021 года россиянин не проигрывал 20 матчей подряд. Тем не менее три титула, завоеванных в течение двадцати дней,— это настоящий прорыв, который позволяет надеяться на то, что со временем Медведев сможет снова штурмовать вершину мирового рейтинга. Правда, сначала ему надо войти хотя бы в первую тройку, а для этого, как показывает практика, требуется иметь на своем счету около 6000 рейтинговых очков.

В активе же Медведева на данный момент 3775 баллов.

Пятой ракетке мира американцу Тейлору Фрицу (3795 очков), которому в ближайшие две недели предстоит защищать 1000 чемпионских очков, начисленных за прошлогоднюю победу на турнире категории Masters 1000 в Индиан-Уэллсе, он уступает совсем чуть-чуть, но отставание от нынешней третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса (5805 очков) довольно значительное.

Однако есть надежда, что к середине июня отрыв грека от россиянина может сократиться либо вообще исчезнуть. В прошлом году Циципас сравнительно неудачно сыграл в Индиан-Уэллсе и на другом крупном американском весеннем турнире в Майами, зато здорово выступал на грунтовых «мастерсах» — победил в Монте-Карло, дошел до финала в Риме и полуфинала в Мадриде, вследствие чего до окончания Roland Garros ему предстоит защищать 2365 очков. Еще серьезнее задача стоит перед прошлогодним финалистом Майами и Roland Garros четвертой ракеткой мира Каспером Руудом. Из 5560 очков, которые норвежец имеет сейчас, у него за тот же самый период «горят» 2690 баллов. В свою очередь, Медведев прошлой весной был в четвертьфинале в Майами и в третьем круге Roland Garros, поэтому ему требуется подтвердить лишь 405 очков.

Главная проблема, которая сейчас стоит перед Медведевым, состоит в том, что удержать на максимуме свою спортивную форму в Америке ему будет архисложно.

Просто потому, что у любого теннисиста, показывающего максимальный результат на протяжении нескольких недель подряд, рано или поздно наступает спад. Конечно, есть шанс, что Медведеву удастся нивелировать этот отрицательный фактор положительным, то есть наличием фантастической уверенности в своих силах, о которой он говорил в интервью “Ъ”. Но что он реально сумеет показать в Индиан-Уэллсе на фоне неизбежной акклиматизации и смены часовых поясов, пока неясно.

Зато по опыту прошлых лет (см. справку) известно, что март для Медведева не лучший отрезок сезона. С 2017 года, когда лидер российского тенниса начал играть полный календарь АТР, ему в этот период удавалось набрать максимум 225 очков, что составляет всего 11% от 2000 баллов, которые теоретически можно заработать, победив в Индиан-Уэллсе и Майами. Еще ниже был максимальный процентный показатель Медведева по итогам лучшего для него грунтового сезона. Два года назад он набрал на грунте 460 очков. Напомним, что чемпионы трех весенних европейских «мастерсов» и Roland Garros в сумме зарабатывают 5000 баллов.

Безусловно, имеются весомые аргументы и в пользу того, что в нынешнем сезоне многое может измениться. Даже в прошлом году, не успев полностью восстановиться к началу Roland Garros после мартовской операции по поводу грыжи, Медведев в Париже выступил для себя не так уж плохо, дойдя до 1/8 финала. Не исключено, что в плане перемещения грунтовые корты останутся для него проблемным покрытием до конца карьеры. Но в целом тактический рисунок игры россиянина, основанной на переходе в контратаку из непробиваемой обороны, на сто процентов подходит для грунта. Так что, если в ближайшие четыре недели Медведев наберет хотя бы несколько сотен очков в Индиан-Уэллсе и Майами, а затем кардинально улучшит свои грунтовые результаты, в начале травяного сезона о нем действительно могут заговорить как о реальном претенденте на лидерство в мировом рейтинге.

Евгений Федяков

Теннисные рейтинги Рейтинг АТР 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7160 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6780. 3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5805. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5560. 5 (5). Тейлор Фриц (США) — 3795. 6 (7). Даниил Медведев — 3775. 7 (6). Андрей Рублев (оба — Россия) — 3660. 8 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3321. 9 (8). Рафаэль Надаль (Испания) — 3315. 10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3245. 11 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3110. 12 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2815. 13 (13). Янник Синнер (Италия) — 2655. 14 (16). Александр Зверев (Германия) — 2500. 15 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2470. 16 (15). Фрэнсис Тиафо (США) — 2395. 17 (17). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2240. 18 (22). Алекс де Минор (Австралия) — 2165. 19 (23). Томми Пол (США) — 2000. 20 (20). Борна Чорич (Хорватия) —1905. Рейтинг WTA 1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 585 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5495. 4 (4). Унс Джабир (Тунис) — 4921. 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4905. 6 (6). Кори Гауфф (США) — 4251. 7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3451. 8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3375. 9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3360. 10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2935. 11 (11) Вероника Кудерметова — 2620. 12 (12). Людмила Самсонова (обе — Россия) — 2301. 13 (13). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2246. 14 (14). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2237. 15 (15). Петра Квитова — 2227. 16 (16). Барбора Крейчикова — 2205. 17 (17). Каролина Плишкова (все — Чехия) — 2045. 18 (18). Екатерина Александрова (Россия) — 2030. 19 (19). Симона Халеп (Румыния) — 1955. 20 (20). Мэдисон Кис (США) — 1857… 28 (28). Анастасия Потапова — 1439… 60 (67). Анна Калинская — 923… 66 (88). Варвара Грачева — 879…69 (72). Анна Блинкова — 866… 89 (97). Камилла Рахимова — 709. 94 (94). Диана Шнайдер (все — Россия) — 699. В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.