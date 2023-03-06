Средняя зарплата медиков в 2022 году Петербурге составила 143 тыс. рублей

Средний доход медицинских специалистов в госучрежнениях по Петербургу по итогам прошлого года составил около 143 тыс. руб. Об этом на пресс-конференции «Интерфакса» рассказал глава Комитета здравоохранения города Дмитрий Лисовец.

«По итогам прошлого года в расчёт для того, чтобы оценивать зарплату медработников, чтобы она соответствовала целевым показателям, бралась величина 71,5 тыс. рублей. Средний и младший персонал достиг этого уровня»,— добавил господин Лисовец.

В ходе пресс-конференции он также заявил, что число петербургских медиков, которые умерли, заразившись коронавирусом на работе, превысило 80 человек за три года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург получит более 2 млрд рублей на зарплаты врачей из федерального бюджета. На тот момент выплаты составляли 138,4 тыс. руб. для врачебного персонала и 68,7 тыс. руб. для среднего и младшего медицинского персонала.

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