Петербург получит более 2 млрд рублей на зарплаты медиков из федерального бюджета

Санкт-Петербург получит средства из федерального бюджета на софинансирование оплаты труда медиков. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Город в общей сложности в рамках соглашения с Минздравом получит 2 млрд 373 млн 155 тыс. руб. Средства направят на достижение целевых показателей заработной платы врачей. В настоящее время в Петербурге они составляют 138,4 тыс. руб. для врачебного персонала и 68,7 тыс. руб. для среднего и младшего медицинского персонала.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте