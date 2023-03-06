Подделавший документы для предполагаемой убийцы Дугиной находится в московской больнице

Андрей Кузнецов, предоставивший поддельные документы Наталье Вовк, которую обвиняют в организации убийства дочери Александра Дугина Дарьи Дугиной, находится в Москве в больнице на карантине. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из Пролетарского суда Тулы.

Андрея Кузнецова доставили на лечение в больницу ФСИН России в Москве 1 марта. Еще один фигурант по делу об убийстве Дугиной, Александр Сучков, присутствовал на суде. Им предъявлены обвинения по статье о подделке документов (ст. 327 УК РФ). По данным следствия, изготовленное ими поддельное свидетельство Наталья Вовк использовала при передвижении по России и с помощью него покинула страну.

Автомобиль Дарьи Дугиной взорвался вечером 20 августа на Можайском шоссе, когда она вместе с отцом возвращалась с фестиваля «Традиция». Александр Дугин был в другой машине, хотя изначально должен был ехать вместе с дочерью. В ФСБ полагают, что исполнителем была гражданка Украины Наталья Вовк. Она прибыла в Россию в июле, а после убийства якобы уехала в Эстонию.

Анастасия Ларина